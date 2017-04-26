47 казахстанских туристов не впустили в Южную Корею

Сегодня утром в аэропорт Сеула прилетело два рейса из Алматы и Астаны. Часть наших граждан на таможенной зоне пропустили, а остальным отказали во въезде, так и не назвав причин.

У Умит Керейбаевой и Жанны Бугеновой были забронированы и оплачены отель и даже некоторые экскурсии. У них на руках и билеты в обратную сторону на 4 мая. Со слов девушек, им не объяснили причину отказа, передает передает "31 канал"





После прибытия в аэропорт Сеула их допрашивали несколько часов в зоне таможенного контроля. Задавали вопросы о цели приезда. А потом пофамильно вызывали на допрос с переводчиком. Вопросы нашим соотечественникам не показались стандартными, поскольку спрашивали не только о цели приезда, но и о месте работы, заработной плате, сумме, которую туристы привезли с собой. Причем, сотрудники аэропорта на вопросы казахстанцев разъяснений не давали.





ЖАННА БУГЕНОВА, туристка из Казахстана:

- Отношение миграционной службы аэропорта нечеловеческое. Шли мы по всему аэропорту в три ряда. Нас окружали спереди, сзади слева и справа сотрудники миграционной полиции. Паспорта у нас отняли. И загнали в такую каморку, в подвал, где нет ни окон, ни нормального туалета. Здесь очень много эмигрантов.





В МИД Казахстана прокомментировать этот случай отказались. Сказав, что в подобные ситуации в Южной Корее для наших граждан - не редкость. На сайте дипломатического ведомства даже есть рекомендации и важная информация. Там сообщается, что без предварительного оформления визы казахстанцы могут посещать Южную Корею и находиться там в течение 30 дней лишь с туристической целью, деловой, для лечения или к родственникам. Но если человек направляется на работу, учебу или ПМЖ, то он должен оформить трудовую визу. Сотрудники южнокорейской иммиграционной службы вправе опросить любого иностранца, и в случае расхождения в показаниях отказать во въезде.





Поэтому все выезжающие в Южную Корею казахстанцы должны иметь при себе обратный авиабилет, бронь на гостиницу, чётко сформулировать цель своего визита и адрес временного проживания. В противном случае во въезде будет отказано.