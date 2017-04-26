В 2016 году приток прямых иностранных инвестиций был на рекордно высоком уровне

В 2016 году зафиксирован рекордный показатель притока прямых иностранных инвестиций в размере 14,4 млрд. долларов, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 3,1 млрд. долларов. Об этом в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» в интервью газете «Казахстанская Правда» сообщил директор Департамента платежного баланса и валютного регулирования НБРК Акылжан Баймагамбетов, передает Zakon.kz

Основным направлением вложения этих инвестиций, по словам представителя Нацбанка, является финансирование крупных нефтегазовых проектов. «Следствием масштабного притока прямых иностранных инвестиций стал рост инвестиционных доходов прямых инвесторов-нерезидентов - на 24,6% до 10,9 млрд. долларов. Однако доходы, выплачиваемые иностранным прямым инвесторам, статистически приводят к ухудшению текущего счета платежного баланса. Несмотря на то, что более 60% доходов, подлежащих к выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены ими на финансирование своих предприятий в Казахстане, в первую очередь в нефтегазовой сфере. В целом за 2016 год по финансовому счету, без учета операций с резервными активами Национального Банка, чистый приток капитала составил порядка 8,7 млрд. долларов - немного ниже предыдущего года», - проинформировал А. Баймагамбетов.

Он также рассказал, что потоки по финансовому счету обеспечили полное покрытие сложившегося дефицита текущего счета, практически без расходования международных резервов Национального Банка. «На конец 2016 года золотовалютные резервы составляли 29,5 млрд. долларов по сравнению с показателем в 27,9 млрд. долларов на начало года. Международные резервы Национального Банка могут обеспечить финансирование казахстанского импорта товаров и услуг на протяжении более 9 месяцев, хотя минимальным сроком покрытия принято считать 3 месяца», - добавил А. Баймагамбетов.