Эксперты: Программная статья Президента – это призыв к действию

В Алматы за круглым столом аналитической группы «Кипр» и Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нұр Отан» прошло экспертное обсуждение «Национальное сознание в XXI веке. Модернизация сознания: культурный код нации», сообщает Zakon.kz





В своей программной статье Президент Нурсултан Назарбаев, говоря о сохранении культурного кода как условии модернизации общественного сознания, подчеркнул, что первым условием модернизации является сохранение своей культуры, собственного национального кода, «без этого модернизация превратится в пустой звук». Национальный код – это «особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма, основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов».





По мнению спикеров, программная статья главы государства станет основой для оперативной работы государственных органов, их стратегий и планов по реализации. В то же время они обратили внимание, что культурный код нации – понятие сложное, междисциплинарное, культурно-философское, шире бюрократических рамок и подходов и востребует комплексного подхода. А это значит, что необходимо повышать качество национального образования, престижа и реальных условий работы для людей науки, развития философии, культурологии и в целом гуманитарного знания.





Спикер, искусствовед Земфира Ержан считает, что модернизация общественного сознания – практически одна из первых масштабных инициатив периода независимости, которая формулирует основные стратегические направления культурной политики государства, обозначает роль гуманитарного знания. На ее взгляд, практическую реализацию целей новой культурной политики следует начать с принципа трех шагов: признать культуру основой социального прогресса, признать важную социальную роль гуманитариев, довериться их профессионализму и опыту. Другими словами, расширить представления о культурном процессе как исключительной области компетенций чиновничье-бюрократического аппарата.





- Восстановление, наполнение и использование национального кода – залог объединения многонационального народа Казахстана на основе приоритета развития конкурентоспособной личности, следования руслу многовековой национальной традиции, создания оригинального национального бренда, ноу-хау, открытости сознания, - подчеркнула спикер.





Напомнив, что модернизация общественного сознания – «это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего», главный эксперта Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нұр Отан» Дулат Сагнаев выразил мнение, что выполнение этой задачи невозможно без профессиональных гуманитариев. При этом, считает он, главную угрозу представляет даже не столь проблема кадрового дефицита, сколько проблема кадровой и профессиональной дезинтеграции.





- Программная статья Президента – это, прежде всего, призыв к действию, - говорит Дулат Сагнаев. - Работа в этом направлении потребует не только реанимации гуманитарных отраслей казахстанской науки, но и роста взаимопонимания между государственными институтами, научными кадрами и обществом.





К одной из серьезных социально-политических проблем Казахстана эксперт относит разобщенность трудовых ресурсов, а именно отсутствие взаимопонимания между государственными и научными кадрами. «Помимо собственно проблемы самоидентификации казахстанского общества, существует проблема дезинтеграции по признаку профессиональной идентичности (чиновники – ученые), которая препятствует полноценной практической реализации интеллектуального потенциала страны и повышению эффективности государственных институтов», отметил спикер.





Участники дискуссии едины во мнении, что модернизация общественного сознания является для страны, желающей развиваться и сохранить свое место в условиях глобализации, действительной необходимостью и для ее осуществления нужны инновационные культурные проекты и идеи, которые были бы адекватны задачам строительства независимого государства.





Думается, дискуссия - как в нынешних условиях модернизировать сознание населения, каким содержанием наполнять работу с культурным кодом - на этом не закончена, она будет продолжена и актуализирует важность культурного фактора в жизни общества.



