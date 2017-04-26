В Жамбылской области прошел I республиканский конкурс певцов эстрадного жанра «Жаңарған Жамбылым»

В Жамбылской области на сцене ЦКЗ «Баласағұн» состоялся I республиканский конкурс певцов эстрадного жанра «Жаңарған Жамбылым», передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Цель конкурса - пропаганда творчества жамбылских композиторов, поиск талантов, предоставление молодым талантам возможности выхода на большую сцену. Участников состязания оценивали известные деятели культуры и искусства Алтынбек Коразбаев, Багдат Самединова и Мейрамбек Беспаев и другие.









На республиканском конкурсе принимали участие певцы со всех регионов Казахстана в возрасте от 17 до 35 лет. Конкурсанты исполняли песни жамбылских композиторов.









По итогам мероприятия обладателем гран-при и денежной премии стал М.Самылтыров из города Тараза. Первое место завоевали конкурсанты из Жамбылской, Карагандинской областей А.Курбан и Г. Кошенова. Второе место достались представителям нашего региона Б.Бейсекожа и Казбек Абу. Третье место поделили участники из городов Усть-Каменогорск, Тараз,Талдыкорган А.Битанова, Ж.Асанкулова и О.Халид.









Дипломантами и обладателями номинаций «Жас талант», «Жарқын дауыс», «Жаңа есім» и «Көрермендер көзайымы» стали таразкие певцы Б. Жорабеков и Д. Кабыл, южноказахстанец Н.Байгунов и астанчанин А.Ергеш.





Все конкурсанты были отмечены благодарственными письмами и денежными премиями.





Председателем жюри А.Коразбаевым дана высокая оценка первому республиканскому конкурсу певцов эстрадного жанра «Жаңарған Жамбылым».



