В Жамбылской области прошел I республиканский конкурс певцов эстрадного жанра «Жаңарған Жамбылым»
26 апреля 2017, 12:13
Участников состязания оценивали известные деятели культуры и искусства.
В Жамбылской области на сцене ЦКЗ «Баласағұн» состоялся I республиканский конкурс певцов эстрадного жанра «Жаңарған Жамбылым», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
Цель конкурса - пропаганда творчества жамбылских композиторов, поиск талантов, предоставление молодым талантам возможности выхода на большую сцену. Участников состязания оценивали известные деятели культуры и искусства Алтынбек Коразбаев, Багдат Самединова и Мейрамбек Беспаев и другие.
На республиканском конкурсе принимали участие певцы со всех регионов Казахстана в возрасте от 17 до 35 лет. Конкурсанты исполняли песни жамбылских композиторов.
По итогам мероприятия обладателем гран-при и денежной премии стал М.Самылтыров из города Тараза. Первое место завоевали конкурсанты из Жамбылской, Карагандинской областей А.Курбан и Г. Кошенова. Второе место достались представителям нашего региона Б.Бейсекожа и Казбек Абу. Третье место поделили участники из городов Усть-Каменогорск, Тараз,Талдыкорган А.Битанова, Ж.Асанкулова и О.Халид.
Дипломантами и обладателями номинаций «Жас талант», «Жарқын дауыс», «Жаңа есім» и «Көрермендер көзайымы» стали таразкие певцы Б. Жорабеков и Д. Кабыл, южноказахстанец Н.Байгунов и астанчанин А.Ергеш.
Все конкурсанты были отмечены благодарственными письмами и денежными премиями.
Председателем жюри А.Коразбаевым дана высокая оценка первому республиканскому конкурсу певцов эстрадного жанра «Жаңарған Жамбылым».
Фото: акимат Жамбылской области
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