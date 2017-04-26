Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам развития местного самоуправления

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутатами во втором чтении одобрены законодательные поправки по вопросам развития местного самоуправления, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Одним из ключевых новшеств законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» стала норма относительно привлечения внешних заимствований.

В ходе рассмотрения проекта закона во втором чтении Спикер Мажилиса акцентировал внимание на поручении главы государства об эффективном использовании бюджетных средств.

- Заимствования, привлекаемые под гарантии государства, должны быть под особым вниманием всех государственных органов, Правительства в частности. Тем более Президентом постоянно ставится задача перед Правительством по эффективному использованию бюджетных средств, - сказал Н.Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса подчеркнул, что все внешние займы должны тщательно просчитываться, поскольку расплачивается за них бюджет, а это средства налогоплательщиков.

- Должно работать неизменное правило: прежде чем занять, надо всё просчитать. Таким образом, очень важно, как исполнительные органы реализуют закон на местах. Поэтому мы желаем Правительству профессиональной и ответственной реализации данного закона в регионах, - сказал Н.Нигматулин.