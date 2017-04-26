Мобильное приложение подскажет чиновникам как одеваться и какие дарить подарки

В целях широкого распространения информации о новых этических правилах госслужащих Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции разработано мобильное приложение «Этика на государственной службе», сообщает Zakon.kz.

Мобильное приложение содержит текст Этического кодекса, информацию об уполномоченных по этике, рекомендации по форме одежды госслужащих, тестирование по определению этичности, а также памятку по подаркам.

Куаныш Жапаков отметил, что в мобильном приложении имеется возможность обратиться непосредственно на блог Агентства с жалобой на неэтичное поведение служащего. Оно распространяется бесплатно и служащие информированы о запуске приложения.

Такой канал связи позволяет выстроить эффективную обратную связь с обществом за счет удобства и простоты использования для населения.

В настоящее время Агентством совместно с ПРООН утвержден Рабочий план по проекту «Поддержка реформы государственной службы в области служебной этики, защиты меритократии и предупреждения коррупции» на 2017 год, который предусматривает в период с мая по июнь месяцы текущего года проведение социологического исследования по общественному восприятию уровня этичности государственных служащих.

Результаты исследования позволят скорректировать принимаемые меры по реализации новых этических норм, а также выработать предложения по совершенствованию самого Этического кодекса.

Кроме того, Агентством в госорганы направлены согласованные с Администрацией Президента Методические рекомендации по использованию государственными служащими аккаунтов в социальных медиа для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми работниками.

По итогам проводимого Агентством мониторинга аккаунтов служащих государственных органов в социальных сетях на предмет соблюдения норм Этического кодекса принимаются меры дисциплинарного характера.

К примеру, в марте текущего года проведен мониторинг ряда госорганов, в ходе которого на аккаунтах служащих министерств по инвестициям и развитию, а также оборонной и аэрокосмической промышленности выявлены отдельные материалы компрометирующего характера.

Эти сведения направлены в госорганы для принятия мер по их удалению, а также рассмотрению на дискомиссии ответственности госслужащих, разместивших эти материалы.

В апреле проводится мониторинг аккаунтов в социальных сетях госслужащих местных исполнительных органов.

Напомним, в новом Законе «О государственной службе Республики Казахстан» вопросу этики посвящена отдельная глава, Указом Главы государства принят Этический кодекс, в госорганах введены Уполномоченные по этике.

Наряду с этим, Этический кодекс включен в программы тестирования при поступлении на государственную службу. В этой связи, кандидатами на государственную службу нормы служебной этики будут изучены уже на стадии поступления.