Касымов обещал разобраться с потасовкой на концерте Димаша в Астане
26 апреля 2017, 12:22
На прошедшем накануне концерте Димаша Кудайбергена охранники концертного зала устроили потасовку с несколькими журналистами.
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов пообещал разобраться с потасовкой, которая произошла на вечере в честь популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена.
Как ранее сообщили СМИ, охранники концертного зала, где проходил концерт, устроили у входа потасовку с журналистами ряда казахстанских изданий.
"Мы рассмотрим, я рассмотрю этот вопрос. Возьму на контроль", — сказал Касымов журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса в среду.
Торжественное чествование Димаша Кудайбергена, который прибыл в Астану после участия в китайском музыкальном конкурсе I am a singer, состоялось во вторник вечером в столичном концертном зале "Казахстан".
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта sputniknews.kz
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