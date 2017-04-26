Касымов обещал разобраться с потасовкой на концерте Димаша в Астане

Как ранее сообщили СМИ, охранники концертного зала, где проходил концерт, устроили у входа потасовку с журналистами ряда казахстанских изданий.

"Мы рассмотрим, я рассмотрю этот вопрос. Возьму на контроль", — сказал Касымов журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса в среду.





Торжественное чествование Димаша Кудайбергена, который прибыл в Астану после участия в китайском музыкальном конкурсе I am a singer, состоялось во вторник вечером в столичном концертном зале "Казахстан".



