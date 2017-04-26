Пьяная Шарапова, цвет ребенка Серены Уильямс — о чем говорит Илие Настасе?

Абсолютно спокойная и даже скучная теннисная повседневность перестала быть таковой в апреле, когда один из румынских журналистов решил побеседовать с лучшим теннисистом в истории своей страны 70-летним Илие Настасе.

В тихом и благопристойном теннисе нечасто возникают скандалы вроде того, что разгорелся после слов Илие Настасе. Капитан румынской сборной в Кубке Федерации и уважаемый в теннисном мире человек взорвал общественность странными высказываниями в адрес Серены Уильямс, Марии Шараповой и целого ряда других спортсменов. Что наговорил некогда первый номер мирового рейтинга, зачем и что ему за это будет — в материале « Ленты.ру ».





Абсолютно спокойная и даже скучная теннисная повседневность перестала быть таковой в апреле, когда один из румынских журналистов решил побеседовать с лучшим теннисистом в истории своей страны 70-летним Илие Настасе. Привыкший рубить правду ветеран на этот раз превзошел сам себя. На относительно безобидный вопрос о запрещенных препаратах в теннисе он ответил: «Допинговые дела нанесли удар по спортивному имиджу России, но, например, к Серене Уильямс никаких претензий нет. Хотя вы видели, как она выглядит? Американские спортсмены вообще в плане допинга не особо контролируются. Если всплывет правда, то американцы исчезнут со всех крупных турниров и эти соревнования потеряют спонсоров. Вы представляете, к каким последствиям это приведет?»





Такое высказывание из уст бывшей первой ракетки мира, победителя двух «Больших шлемов» — дело из ряда вон выходящее, но тогда реакции ни от Серены, ни от любого другого официального представителя американского спорта не последовало. Почему?





Остроумно прокомментировал Настасе и заявление Марии Шараповой, которая в одном из интервью призналась, что за период 15-месячной дисквалификации употребила больше алкоголя, чем за всю жизнь. «За пределами корта Мария может делать все что хочет. Наверняка у нее возникла депрессия из-за дисквалификации. А что вы будете делать, если вас лишат возможности заниматься любимым делом? Начнете пить! Тем более она русская, а они более склонны к пьянству», — сказал Настасе, который в 2013 году сам заявлял о желании получить российское гражданство вслед за Жераром Депардье. Дальше заявления, правда, дело не пошло.





Те высказывания об Уильямс и Шараповой были резонансными, но настоящий скандал вспыхнул лишь на минувших выходных. Настасе, ныне занимающий пост капитана женской сборной Румынии, на пресс-конференции перед матчем с командой Великобритании в Кубке Федерации отличился целым набором сомнительных шуток. Главная из них вырвалась у ветерана в момент, когда речь зашла о беременности Серены. Симона Халеп, одна из подопечных Настасе, по-английски отвечала на вопрос об интересном положении Уильямс, когда Настасе по-румынски выпалил: «Посмотрим, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?»





Международная федерация тенниса (ITF) шутку не оценила и начала расследование в отношении Настасе. По мнению работников организации, слова румына носят дискриминационный и расистский характер. А были ли эти слова шуткой вообще? Симона Халеп, уверена, что да. «Он постоянно шутит. Он точно не хотел сказать чего-то оскорбительного, но я согласна, что его слова были неуважительными. На Илие нельзя злиться, потому что он всегда такой — он и с нами так себя ведет. Я хотела, чтобы он остался капитаном сборной, потому что он лучший теннисист в истории Румынии, и я отлично чувствую себя с ним на корте. Я надеюсь, что ITF поймет его и не будет ничего делать, потому что это была шутка», — выступила в защиту Настасе лучшая теннисистка Румынии.





На этом скандал не завершился. Настасе, имеющий погоны генерал-майора, продолжил лить масло в огонь. Посреди матча с Великобританией капитан румынской сборной вступил в перепалку с судьей и коллегой из британской команды Энн Кеатавонг. Конфликт начался, когда рефери попросил румынских болельщиков вести себя сдержаннее, на что Настасе нецензурно возразил, что «это спорт, а не опера».





Судья попросил Настасе покинуть корт. Уходя, 70-летний румын назвал Кеатавонг и ее подопечную, британскую теннисистку Йонну Конту, «суками». Это окончательно добило Йоанну, и без того крайне разочарованную поведением румынских фанатов. Она расплакалась и ушла в раздевалку. Встреча оказалась на грани срыва, но спустя несколько минут Конта вернулась и довела матч с Сораной Кырстей до победы — 6:2, 6:3.





После встречи капитан британской команды Энн Кеатавонг не пыталась скрыть своего разочарования . «Конечно, мы ожидали, что трибуны будут поддерживать своих, но мы не думали, что в наш адрес будут сыпаться оскорбления. Того, что Илие сказал судье на вышке, было достаточно для его удаления. Но то, что он сказал Йоанне и мне, в принципе не должно говориться ни в чей адрес. Мы приехали сюда не за этим — мы приехали играть в теннис в справедливой обстановке», — сказала Кеатавонг. Британские журналисты также сообщили, что Настасе дважды спрашивал у нее, в каком номере отеля она остановилась, намекая на возможную интимную встречу. Кстати, Кеатавонг, как и Серена Уильямс, сейчас ожидает ребенка.





Международная федерация тенниса, ранее уже начавшая расследование в отношении Настасе, теперь отстранила его от всех турниров. Казалось бы, после этого любой человек извинится и попытается сгладить ситуацию, но только не Илие. В его словах нет и грамма сожаления. «Они могут меня хоть в тюрьму посадить — мне все равно. Английская теннисистка убежала с корта, не спросив разрешения, и я признаю, что тогда-то и назвал ее ругательным словом. Она постоянно говорила болельщикам вести себя тише, но это спорт, а не театр. Мне это дерьмо не нужно. Мне — 70, денег за работу капитаном я не получаю. Мне действительно наплевать, оштрафуют меня или уволят. Я, вообще-то, был первой ракеткой мира. Когда вышвыривают кого-то, кто был номером один в мире, это плохо сказывается на теннисе», — сказал неугомонный Настасе.





Все же определенный жест примирения румынский капитан сделал — выслал по букету цветов каждой из девушек британской делегации. Ожидаемого эффекта это не произвело. Бывший капитан сборной Великобритании Джуди Маррей, мать Энди Маррея, отреагировала на это красноречиво: «Он думает, что теперь ситуация исправлена? Даже не знаю, куда бы я эти цветы засунула...» — написала она на личной странице в Twitter.





Сборная Румынии обыграла британок со счетом 3:2, но результат матча волновал людей в разы меньше, чем устроенное Настасе шоу. Какое наказание ждет румынского специалиста, знают только в ITF. Они должны вынести свой вердикт в ближайшие дни. Промежуточный итог всему случившемуся подвела во вторник Серена Уильямс.





«Меня расстраивает, что мы живем в мире, где человек вроде Илие Настасе может делать такие расистские замечания в адрес меня и моего ребенка, а также сексистские в адрес моих коллег. Наш мир прошел длинный путь, но он еще не пройден до конца. Мы сломали много барьеров, но какие-то — нет. Я продолжу показывать пример и бороться за правое дело», — заявила американка, а также поблагодарила ITF за внимание к данному инциденту.





Оставить на самотек высказывания Настасе в Международной федерации тенниса просто не могли, ведь скандал спровоцировал не абы кто. Румын был первым, кто завоевал титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года) и сохранял его в течение 40 недель. На счету легендарного румына две победы на турнирах «Большого шлема» — US Open-1972 и «Ролан Гаррос — 1973». Тем не менее за свои дела надо отвечать, даже если ты авторитетный спортсмен.





Михаил Потапов

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com



