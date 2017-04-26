Ясновидящая из Казахстана предсказала Филиппу Киркорову скорую свадьбу

"Филипп Киркоров необычайно целеустремленный человек, но очень ранимый. Ему вообще противопоказано обижаться и злиться, что бы ни происходило. Любая злость может повлиять на его счастливую судьбу и принести горе", – рассказала об артисте ясновидящая Кажетта Ахмеджанова.

"Он никак не может встретить свою вторую половинку, хотя я вижу, что артист женится в скором времени, даже несмотря на то, что по натуре Филипп совершенно не семейный человек, ему больше нравится свобода. Уверена, что в течение ближайших двух лет он встретит человека, без которого просто не сможет жить дальше, – рассказала гадалка. – А сейчас в жизни Филиппа есть одна взрослая женщина, которая ему как мама. Она смотрит за его хозяйством, убирает и готовит. Этот человек будет с певцом до конца своих дней. В ближайшее время у Филиппа наметится переезд в новый дом, и эта женщина опять-таки будет обустраивать быт артиста".





По словам ясновидящей, у Филиппа врожденная установка на благополучие и достаток. "По природе болезней не вижу, у него мощная энергетика. После смерти такие люди отправляются в Космос, – так говорят Прорицатели. Энергия его сродни Космическим силам. Он долгожитель", - сказала она.





"Сейчас вся радость Филиппа в детях. Все, что в настоящий момент происходит в жизни Киркорова – творческий подъем, концерты и новые песни – он черпает от своих детей. Забавно, но я вижу, что он приобретет для них двух собачек. Вообще парные числа наиболее удачны для Филиппа", – резюмировала Кажетта.