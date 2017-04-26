В Алматинской области Mazda столкнулась с грузовиком Hyundai
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mazda.
В Алматинской области на трассе между поселкми Междуреченск и Чепай произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.
Водитель автомобиля Mazda направляясь на восток между пос. Междуреченск и пос. Чепай проехав небольшой лог по непонятной причине вылетел на встерчную полосу, столкнувшись с грузовичком Hyundai. От удара грузовик перевернулся. Автомобиль Mazda с оторванным колесом вылетел на обочину и остановился об дерево. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mazda. Прибывшая на место ДТП карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего.
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