В Алматы частный судебный исполнитель незаконно лишил алиментов несовершеннолетних детей

В прокуратуру Медеуского района Алматы поступила жалоба от гражданки Е. о том, что частный судебный исполнитель при взыскании с нее задолженности удерживает деньги, предназначенные для уплаты алиментов на содержание ее троих несовершеннолетних детей, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру.





Оказалось, что решением суда с заявителя Е. взыскана сумма долга в размере 3.5 млн. тенге.





Взыскание данной суммы производилось одним из частных судебных исполнителей г.Алматы.

При взыскании долга, судебным исполнителем с банковского счета заявителя на протяжении более 1 года на ежемесячной основе удерживались деньги, предназначенные для уплаты алиментов на содержание трех ее несовершеннолетних детей. Общая сумма незаконно удержанных денег составила 345 000 тенге.





Удерживая денежные средства, частный судебный исполнитель фактически лишил алиментов трех несовершеннолетних детей должника.





Лишь после вмешательства прокуратуры района, удержанные деньги были возвращены взыскателю.





Наряду с этим, установлено, что частным судебным исполнителем производство велось с нарушением территориальности, поскольку должник в период ведения производства проживал в Южно-Казахстанской области, где на данный момент осуществляется взыскание.





По указанным фактам прокуратурой района в Департамент юстиции города Алматы внесено представление о приостановлении действия лицензии указанного частного судебного исполнителя.





По результатам рассмотрения представления, приказом Министерства юстиции от 19.04.2017г. действие лицензии ЧСИ У. приостановлено на 6 (шесть) месяцев.