В чемпионате Казахстана по ММА впервые примут участие женщины

ММА в последнее время набирает популярность, в том числе, и среди женщин.

28-29 апреля в рамках V чемпионата Казахстана по ММА в Караганде впервые свои силы в этом брутальном виде спорта попробуют нежные создания, сообщает Zakon.kz





Несмотря на то, что этот чемпионат официально проводится среди мужчин, некоторые женщины-спортсменки, все же, изъявили желание принять в нем участие, в связи со вступлением в действие новых казахстанских правил по виду спорта - смешанное боевое единоборство ММА.





Бои будут иметь показательный характер и выявят уровень подготовки спортсменок. 2017 год можно считать официальным началом женского ММА в Казахстане.





В этом году правила по виду спорта - смешанное боевое единоборство ММА в Казахстане претерпели изменения. В числе значительных новшеств и допуск к официальным соревнованиям женщин в весовых категориях до 52.2 кг, до 56.7 кг, до 61.2 кг, до 65.8 кг и до 70.3 кг.





Председатель Ассоциации ММА Казахстана Асылбек Дюсенов выразил свое мнение по данному поводу: «Раньше мы были категорически против женщин в ММА, ссылаясь на наш менталитет и особый статус женщины. Но во всем мире уже существует данная практика и это не мешает прекрасным бойцам слабого пола оставаться женственными. Посмотрите на Ронду Роузи, Мишу Тейт и других. Им удается совмещать статус топовых бойцов в таком жестком виде спорта, как ММА, при этом успешно реализовывать себя в сферах модельного бизнеса и кино. У нас много девушек, которые хотят заниматься в секциях ММА, мы должны дать им шанс заявить о себе на международных аренах».



