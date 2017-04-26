В Семее преступники похитили и жестоко убили молодого человека

Трое парней выследили, похитили и зверски убили, предположительно, продавца наркотиков. По версии следствия, мотивом преступления стало намерение украсть у потерпевшего марихуану , сообщает , сообщает YK-news.kz





На скамье подсудимых оказались шесть человек: трое обвиняемых в убийстве и трое молодых людей, которые знали о преступлении, но не сообщили об этом в правоохранительные органы. Подробности изложены в материалах специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО.





Согласно материалам дела, Токтасын Жексембинов (здесь и далее данные изменены) якобы располагал информацией, что некто Дмитрий продает марихуану. Злоумышленник задумал напасть на парня и похитить у него наркотики. Токтасын попросил своего знакомого по имени Бейбит узнать, точно ли у Дмитрия можно разжиться "травкой", и убедил выступить в качестве посредника при покупке.





Своими истинными намерениями — не покупать, а силой забрать зелье — Токтасын поделился с двумя приятелями, Маратом и Арманом. В качестве водителя он привлек еще одного знакомого, но открывать ему преступный замысел не стал, поэтому парень фигурирует в уголовном деле как свидетель. В этой удалой компании оказался еще один молодой человек — Самат. Во время следствия он уверял, что его тоже не посвятили в задумку.





Роли были расписаны, и парни отправились выполнять задуманное. Марат проследил за Бейбитом, когда тот направился на сделку. Токтасын и Арман прятались за углом. Неподалеку стояла машина, возле которой ждали водитель и Самат. Последний позже расскажет в суде, что преступники заставили его поехать с ними.





Бейбит завел разговор с предполагаемым наркоторговцем. В этот момент Марат напал на Дмитрия. Как только парень упал, к нему кинулись Токтасын и Арман и стали его избивать. Когда Дмитрий потерял сознание, Арман обшарил его карманы, но марихуаны в них не нашел.





Тогда троица решила похитить потерпевшего и выпытать, где он прячет зелье. Злоумышленники запихнули молодого человека в багажник автомобиля, захватили Бейбита и Самата и направились на станцию технического обслуживания, где работал знакомый Марата.





По приезде на место парни отпустили водителя.





В помещении СТО пришедшего в себя Дмитрия подвергли истязаниям: жестоко избивали и требовали отдать наркотики. Когда он терял сознание, его обливали водой. Самат, на глазах которого разворачивалось действие, позвонил своему брату Сакену, чтобы тот его забрал.





На шум пришел работник станции и выгнал всех на улицу. Бейбит засобирался домой. Арман отпустил его, приказав уехать из города и пригрозив напоследок, что изнасилует его девушку, если тот проболтается.





В это время на выручку Самату приехал его брат Сакен. Арман, угрожая насилием, заставил его принять участие в преступлении — велел братьям раздобыть скотч. Потерпевшего связали, погрузили в багажник машины, вывезли на территорию завода, а там забили насмерть битой и куском арматуры. Труп выгрузили в тупике и накрыли тканью. На следующий день тело нашел случайный прохожий.





Токтасын, Марат и Арман были обвинены в попытке хищения наркотиков, похищении человека и убийстве. Троица убийц получила по 20 лет колонии строгого режима. Бейбит, Самат и Сакен пошли под суд за недонесение о преступлении. Каждого из них приговорили к четырем годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.



