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Тайный мир бездомных кошек Казахстана

26 апреля 2017, 13:36

Фотограф надеется, что её фотографии пробудят в людях эмпатию по отношению к бездомным животным

Фотограф из Астаны Евгения Гор, которую всегда интересовала тема взаимоотношений между человеком и животными, работает над серией фотографий «Среди миров» с 2006 года. Кошки были частью жизни Евгении, сколько она себя помнит. Большая часть кошек на её фотографиях – бездомные, и у неё в сумке всегда найдётся для них угощение. Евгения надеется, что её фотографии пробудят в людях эмпатию по отношению к бездомным животным, сообщает Fototelegraf.ru.

















































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