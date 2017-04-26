За что в Казахстане могут лишать гражданства
26 апреля 2017, 13:38
Необходимость внедрения института лишения гражданства объясняют новыми вызовами, как например, борьба с терроризмом.
Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook представил перечень составов преступлений, по которым предусматривается лишение гражданства, передает Zakon.kz
Террористические преступления:
1) ч.2 и 4 статьи 170. Наемничество
5) Статья 184. Диверсия
6) ч.3 и ч. 4 статьи 255. Акт терроризма
8) ч.3 статьи 261. Захват заложника
10) ч.3 статьи 270. Угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава
Иной тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан:
7) ч.3 статьи 179. Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан
Напомним, что накануне министр юстиции Марат Бекетаев пояснил, что в каждом конкретном случае судья будет смотреть и не будет применять какие-то наказания просто так. По словам Марата Бекетаева, лишение гражданства - это дополнительная санкция.
"Судья может просто 20 лет дать. А может 20 лет с лишением гражданства. Я считаю, что, как правило, это наказание будет применяться тогда, когда граждане находятся за рубежом, чтобы они не вернулись», - сказал он.
«Я считаю, что когда граждане находятся в стране в этом случае будет очень редко применяться лишение гражданства», - добавил Марат Бекетаев.
Необходимость внедрения института лишения гражданства министр юстиции объяснил новыми вызовами, как например, борьба с терроризмом.
"10 статей относятся к террористической деятельности, 11 статей - к нанесению тяжкого вреда жизненно важным интересам республики. Никакой политической подоплеки здесь нет, ни с какими политическими вопросами это не связано. Речь идет о том, чтобы люди, которые участвуют в террористической деятельности, не имели возможности вернуться в Казахстан и распространять свою идеологию в Казахстане. Посмотрите, в Сирии чем занимаются террористы и что они пытаются насаждать в других странах. Вот об этом идет речь, - резюмировал министр Марат Бекетаев.
Фото: kursiv.kz
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