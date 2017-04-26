В США незадачливый вор не мог выбраться из магазина, который хотел ограбить
26 апреля 2017, 13:50
Видео, на котором запечатлены все его действия, опубликовало местное отделение полиции.
В американском городе Новый Орлеан грабитель влез в магазин, но из-за неожиданно сработавшей сигнализации с трудом выбрался из помещения, сообщает РИА Новости.
В ролике видно, как грабитель попадает в магазин одежды через крышу. Через какое-то время он несколько раз пытается уйти тем же путем, но запутывается в собственной веревке. После этого он пробует сбежать через дверь и через окно, но безуспешно. Тогда он еще раз старается добраться до потолка по полкам с обувью, но падает.
По данным полиции, в итоге он все-таки нашел дверь, через которую смог уйти, ничего не украв. Сейчас его ищут.
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