Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В США незадачливый вор не мог выбраться из магазина, который хотел ограбить

26 апреля 2017, 13:50

Видео, на котором запечатлены все его действия, опубликовало местное отделение полиции.

В американском городе Новый Орлеан грабитель влез в магазин, но из-за неожиданно сработавшей сигнализации с трудом выбрался из помещения, сообщает РИА Новости.


В ролике видно, как грабитель попадает в магазин одежды через крышу. Через какое-то время он несколько раз пытается уйти тем же путем, но запутывается в собственной веревке. После этого он пробует сбежать через дверь и через окно, но безуспешно. Тогда он еще раз старается добраться до потолка по полкам с обувью, но падает.

По данным полиции, в итоге он все-таки нашел дверь, через которую смог уйти, ничего не украв. Сейчас его ищут.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...