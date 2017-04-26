Внешний долг Казахстана сократился на 1,4 млрд долларов - А. Баймагамбетов

Внешний долг Республики Казахстан на 31 декабря 2016 года составил 163,8 млрд. долларов США, сократившись в 4 квартале 2016 года на 1,4 млрд. долларов США. Об этом в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» в интервью газете «Казахстанская Правда» сообщил директор Департамента платежного баланса и валютного регулирования НБРК Акылжан Баймагамбетов, передает Zakon.kz.

По его словам, значительный объем внешнего долга Казахстана связан, главным образом, с реализацией в стране крупных технически сложных проектов с длительным сроком окупаемости, финансировать которые отечественные инвесторы не в состоянии. «Так, например, 40% внешнего долга на 31 декабря 2016 года приходится на филиалы иностранных компаний, занимающиеся разработкой и добычей нефти и газа, в том числе, на таких проектах как разработка месторождений Кашаган и Карачаганак. Этим объясняется и существенная доля в структуре внешнего долга страны межфирменной задолженности, которая представляет собой обязательства перед аффилированными кредиторами - прямыми инвесторами, дочерними и сестринскими предприятиями. При этом межфирменная задолженность является наименее рисковой с точки зрения долговой устойчивости, так как аффилированные стороны заинтересованы в продолжении деятельности заемщика, а не в его дефолте», - пояснил А. Баймагамбетов.

Он сообщил, что по состоянию на 31 декабря 2016 года прямой государственный внешний долг Казахстана и внешний долг организаций, контролируемых государством (условный), составили 35,8 млрд. долларов США, или 26,8% к ВВП. «Сравнивая Казахстан со странами-партнерами по ЕАЭС, можно отметить, что хотя отношение внешнего долга к ВВП Казахстана выше, чем в России, Белоруссии и Армении, однако в структуре внешнего долга данных стран больше половины занимает прямой и условный долг государства. Показатель внешнего долга к ВВП, отражая отношение долговых обязательств к ресурсам страны, тем не менее, не дает исчерпывающей картины о рисках, связанных с внешним долгом. Здесь в первую очередь важна эффективность проектов, реализуемых за счет привлеченных средств, и их вклад в ускорение темпов экономического роста страны», - резюмировал А.Баймагамбетов.