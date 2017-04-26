В Японии два буддийских монаха добились выплаты сверхурочных за 40 лет

Монахи подали прошение с требованием о положенных за 40 лет деньгах, которые храм, согласно своему уставу, не выплачивал им за сверхурочный труд. Оба мужчины работали по приему паломников и размещению их на ночь в храме, таким образом, рабочий день начинался у них очень рано, а заканчивался поздно. Часто им приходилось работать сверх нормы по 130 часов в месяц. Руководство храма учло, что устав не совпадает с современным законодательством, и беспрекословно выплатило всю сумму.





За 40 с лишним лет с 1973 года, когда монахи начали работать, храм задолжал им 6,6 миллиона иен (около 65 тысяч долларов). В прошлом месяце оба монаха ушли на пенсию по возрасту.