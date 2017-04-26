С начала года к уполномоченным по этике обратились 135 госслужащих Казахстана

С начала года к уполномоченным по этике обратились 135 госслужащих Казахстана, в том числе в центральных государственных органах 15, в местных исполнительных органах 120 человек. Об этом на брифинге в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил директор Департамента контроля в сфере государственной службы АДГСПК Куаныш Жапаков, сообщает пресс-служба департамента.

По его информации новый институт уполномоченных по этике, введённый по поручению главы государства, является своевременной мерой в превенции этических правонарушений на госслужбе.

«На них возложена профилактика этических правонарушений мониторинг и контроль за соблюдением служебной этики госслужащими», - отметил спикер.

Как стало известно на брифинге, в основном к Уполномоченным по этике обращались за получением разъяснений по Этическому кодексу, урегулированию проблемных ситуаций с коллегами, по вопросам соответствия действий госслужащих ограничениям и запретам. Имеются факты принятия мер, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав граждан.

«К примеру, к уполномоченному по этике аппарата акима города Алматы обратилась гражданка Куандыкова Ж.Г. о нарушении норм этического кодекса руководителем отдела аппарата акима Алатауского района Ахметкалиевой Д.М. По итогам рассмотрения доводов руководитель отдела была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за грубое обращение с гр. Куандыковой Ж.Г.», - сказал он.

Также в ходе брифинга Куаныш Жапаков подчеркнул, что Агентством проводится целенаправленная работа по введению самостоятельной должности уполномоченного по этике.

«Соответствующий проект Указа главы государства внесен на рассмотрение в Канцелярию Премьер-министра. Проведение уполномоченным по этике своей работы на самостоятельной основе позволит усилить целенаправленную профилактическую работу с коллективами госорганов», - подытожил спикер.