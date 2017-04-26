А ну-ка, девочки! ТОП-5 самых красивых футболисток Казахстана

Vesti.kz продолжает знакомить вас с самыми красивыми спортсменками страны. В этот раз в нашей рубрике ТОП-5 самых красивых представительниц казахстанского футбола.





Юлия Николаенко - (игрок ФК "Астана")





24-летняя спортсменка является воспитанницей кокшетауской футбольной школы. Она играет на позиции центрального нападающего. В нынешнем отборе на ЧМ-2019 стала одним из героев предварительного этапа, забив важные голы в ворота грузинской и эстонской команд. Сейчас выступает за "Астану". Девушка является поклонницей таланта футболиста "Барселоны" и сборной Бразилии Неймара.









Шахиста Ходжашева - (игрок ФК "БИИК-СДЮШОР №7")





Юному полузащитнику "БИИК-СДЮШОР №7" исполнилось 22 года. Родилась в Шымкенте. Начала свою футбольную карьеру в команде "БИИК-СДЮШОР №7" и по сей день является ключевым игроком в клубе. Любит верховую езду и хорошо относиться к домашним животным.









Улпан Пазыл - (игрок ФК "Астана")





Родилась в Караганде, но футболом заниматься начала в Шымкенте. С 2007 годда играла за футбольный клуб "БИИК-Казыгурт". С 2016 выступает за ФК "Астана". За свою карьеру выступала за "Кокше", "Шахтер-КарГУ". вызывалась в молодежную сборную страны.









Юлия Мясникова - (игрок ФК "БИИК-Казыгурт")





23-летняя Юлия Мясникова родом из Караганды. Карьеру она начинала в родном "Шахтере", а последние несколько сезонов выступает за "БИИК-Казыгурт", который является действующим чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне вместе с шымкентским клубом Мясникова пробилась в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, где команда уступила французскому ПСЖ. Ее точный удар принес ничью в матче со сборной Латвии. Этот результат вместе с победами над Эстонией и Грузией позволил завоевать путевку в основной раунд отбора на чемпионат мира-2019 среди женщин.









Евгения Хацкевич (игрок ФК "Астана")





23-летний защитник футбольного клуба "Астана". Начала заниматься футболом в 11-летнем возрасте в своём родном городе Таразе. С 2005 года успела поиграть за футбольные клубы "Тараз", "Кокше", "Шахтер-КарГУ". С 2016 года выступает за ФК "Астана". Является игроком национальной сборной Казахстана







