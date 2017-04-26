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Два поезда «Астана-Уральск» и «Алматы-Уральск» запустят через 1,5 месяца в РК

 

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в кулуарах Мажилиса парламента РК рассказал, что в рамках Соглашения между Правительством Казахстана и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта планируется в течение 1,5 месяца запустить два поезда «Тулпар-Тальго» «Астана-Уральск» и «Алматы-Уральск», передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня у нас ходят в этом направлении поезда не скоростные, причем они идут с остановкой через станцию Илецк и время в пути из Астаны до Уральска 36 часов. Через 1,5 месяца после запуска новых поездов, время в пути сокращается почти на 13-14 часов. Они будут проходить без остановки на станции Илецк и, соответственно, не будут требовать досмотра дополнительного», - сказал он.

По его словам, это является основной задачей Соглашения.

«То есть обеспечить беспрепятственный проход казахстанских поездов с территории Казахстана в Казахстан через Россию и для российских поездов с территории России в Россию через Казахстан. Это соглашение будет максимально упрощать транзит для наших пассажиров», - пояснил глава ведомства.

При этом Ж. Касымбек проинформировал, что на сегодня через Казахстан в сутки проходят 33 российских поезда и четыре казахстанских.

«Ратификация этого соглашения предполагает, что поезда, которые будут проходить, предположим, из Казахстана в Казахстан через Россию и из России в Россию через Казахстан - они уже не будут досматриваться пограничным контролем. Когда будет его ратификация будут открыта два новых поезда. Время следования их в пути будет занимать около 20 часов, на поездах будут работать 120 человек», - заключил министр.

 

Ксения Давыдова

 

26 апреля 2017, 14:04
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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