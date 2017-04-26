В Караганде вынесли приговор семейной паре, сжегшей тело своей дочери

Жителя Караганды Владимира Зеленого, обвиняемого по статье 99 "Убийство несовершеннолетнего лица" УК РК, приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии особого режима. Мать убитого ребенка, Ильяну Драган, по статье 334 "За недонесение о преступлении" приговорили к шести годам колонии строгого режима.





"Установлено, что Зеленый совершил убийство малолетней Драган, прыгая на ней обеими ногами. Указанное преступление Зеленым было совершено в присутствии матери потерпевшей. Она не предприняла никаких действий для спасения дочери и ушла потом вместе с Зеленым ночевать в дачное общество "Петушок", — сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Исламхан Есенбаев.





Убитую Эвелину взрослые оставили на дороге. Позже они вернулись за телом, принесли его в дачный домик и там сожгли в печи. И только спустя почти год мать пришла с повинной в полицию

У Ильяны Драган осталось еще двое детей. Дочь и сын сейчас живут в детском доме. Отметим, что ранее мужчина и женщина уже были судимы за убийства, но были освобождены за хорошее поведение.

Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес следственных органов и прокуратуры области. Исламхан Есенбаев считает, что в данном деле не было проведено тщательного и всестороннего анализа. А оценка доказательств проведена поверхностно.

"Органами досудебного расследования не принято никаких мер для объективного полного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, что могло позволить подсудимой Драган, матери убитой девочки, избежать наказания за преступление в "Пособничестве в убийстве ребенка", отметил судья процесса.

Осужденные намерены обжаловать приговор.

Источник: Sputnik Казахстан