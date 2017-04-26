В ЕС хотят ввести обязательный отпуск для отцов после рождения ребенка

Отцы новорожденных на время декретного отпуска должны получать пособия, эквивалентные или превышающие размер выплат на случай временной нетрудоспособности.

Еврокомиссия предлагает ввести в странах-членах Евросоюза обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней, сообщает РИА Новости





Проект нового законодательства ЕС призван "поощрять мужчин на более равную долю обязанностей по уходу" за новорожденными детьми.





Отпуск по рождению ребенка для отца узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за исключением Германии, Австрии, Хорватии, Кипра, Чехии, Люксембурга и Словакии, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны. Согласно предложению Еврокомиссии, отцы новорожденных на время декретного отпуска должны получать пособия, эквивалентные или превышающие размер выплат на случай временной нетрудоспособности.





Еврокомиссия в 2008 году уже предприняла попытку ввести в ЕС единую систему расчета пособий для женщин, выплачиваемых им на время отпуска по уходу за новорожденными, однако это предложение не получило требуемого уровня поддержки со стороны стран-членов сообщества.