Праздничный салют 7 и 9 мая в Астане можно будет посмотреть на набережной реки Есиль
26 апреля 2017, 14:32
Салют будет произведен из 76-миллиметровых пушек, которые по-прежнему являются символами Великой Победы.
7 и 9 мая текущего года в Астане состоится салют в честь 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Казахстан и Дня Победы в Великой Отечественной войне. Салют будет произведен артиллерийскими залпами из 76-миллиметровых пушек, которые по-прежнему находятся на вооружении со времен Великой Отечественной войны и являются символами Великой Победы, сообщает телеканал 24.kz.
Салют будет сопровождаться красочным праздничным фейерверком из 2 современных салютных установок, каждая из которых имеет по 173 направляющих.
В честь праздничного мероприятия – 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Казахстан будет произведено 25 залпов артиллерийских орудий.
Жители и гости города Астаны смогут увидеть праздничный салют 7 и 9 мая текущего года на набережной реки Есиль в 22.00 часов.
Фото с сайта salexy.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855946-2469cf2aa84f711d74500e1275e3ff3e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...