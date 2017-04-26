Праздничный салют 7 и 9 мая в Астане можно будет посмотреть на набережной реки Есиль

Салют будет произведен из 76-миллиметровых пушек, которые по-прежнему являются символами Великой Победы.

7 и 9 мая текущего года в Астане состоится салют в честь 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Казахстан и Дня Победы в Великой Отечественной войне. Салют будет произведен артиллерийскими залпами из 76-миллиметровых пушек, которые по-прежнему находятся на вооружении со времен Великой Отечественной войны и являются символами Великой Победы, сообщает телеканал сообщает телеканал 24.kz





Салют будет сопровождаться красочным праздничным фейерверком из 2 современных салютных установок, каждая из которых имеет по 173 направляющих.





В честь праздничного мероприятия – 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Казахстан будет произведено 25 залпов артиллерийских орудий.





Жители и гости города Астаны смогут увидеть праздничный салют 7 и 9 мая текущего года на набережной реки Есиль в 22.00 часов.



