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Тимати попал в больницу

26 апреля 2017, 14:34

Он проходит плановое ежегодное обследование.

Представитель 33-летнего Тимура Юнусова Мария подтвердила информацию о госпитализации известного певца. Она уточнила, что Тимати проходит плановое ежегодное обследование, сообщает Лайф.

"Тимур действительно находится в клинике, где проходит ежегодное плановое обследование и восстановление. У артистов достаточно жёсткий график, при котором организм подвергается жёсткой нагрузке, поэтому раз в год все артисты лейбла стараются проходить полное обследование, чтобы вовремя принять меры по восстановлению организма. С Тимуром всё хорошо, он здоров и уже завтра будет в офисе", - прокомментировала Мария.

Напомним, в одну из лучших частных столичных клиник госпитализирован 33-летний Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Он обратился к медикам с жалобами на боли. Теперь ему предстоит пройти обследование у кардиолога и терапевта.

Фото: соцсети

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