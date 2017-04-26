Тимати попал в больницу
26 апреля 2017, 14:34
Он проходит плановое ежегодное обследование.
Представитель 33-летнего Тимура Юнусова Мария подтвердила информацию о госпитализации известного певца. Она уточнила, что Тимати проходит плановое ежегодное обследование, сообщает Лайф.
"Тимур действительно находится в клинике, где проходит ежегодное плановое обследование и восстановление. У артистов достаточно жёсткий график, при котором организм подвергается жёсткой нагрузке, поэтому раз в год все артисты лейбла стараются проходить полное обследование, чтобы вовремя принять меры по восстановлению организма. С Тимуром всё хорошо, он здоров и уже завтра будет в офисе", - прокомментировала Мария.
Напомним, в одну из лучших частных столичных клиник госпитализирован 33-летний Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Он обратился к медикам с жалобами на боли. Теперь ему предстоит пройти обследование у кардиолога и терапевта.
Фото: соцсети
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