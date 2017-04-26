Ультра-националистов надо наказывать!

Разия Абдыкадырова

Не секрет, что с приближением очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане звучат разные, мягко говоря, альтернативные мнения о том, должны ли мы праздновать 9 Мая и нужен ли казахстанцам такой государственный праздник? В частности, в казахстанском сегменте Фэйсбук мероприятия по случаю Дня Победы некоторые пользователи начали называть неологизмом «победобесие». Также, ресурс QAMSHY.KZ публикует мнение поэта Мырзана КЕНЖЕБАЯ «Қазақстанның 9-шы мамырды тойлауды қоятын уақыты жетті» («В Казахстане настало время отменить 9 мая»). О значении Великой Победы для Казахстана, засекреченных военных данных, белых пятнах в истории Великой Отечественной и неизвестных героях-казахстанцах в интервью корреспонденту портала «Rezonans.kz» рассказывает доктор исторических наук, профессор, педагог, автор 25 трудов по истории Казахстана Тлеу КУЛЬБАЕВ.

История стирается из памяти

- Тлеу Садвакасович, каково значение Победы в Великой Отечественной войне для современного Казахстана?

- Приближается великая дата в истории вчерашнего советского народа - 72-я годовщина Великой Победы. Буквально два года тому назад мы отметили 70-летие Победы. Выросло новое поколение, школьники, студенты, которые не знают историю Великой Отечественной войны. Когда мы принимаем экзамен у студентов второго курса в Политехническом университете им.Сатпаева, где я являюсь председателем государственной комиссии, студенты не могут ответить на вопросы по истории ВОВ. Где совершила подвиг Маншук Маметова? Не знают. Какой военной специальностью обладала Маншук Маметова? Отвечают, что она была танкистом! А где совершила подвиг Алия Молдагулова? Отвечают: Алия Молдагулова была зенитчицей и воевала якобы под Сталинградом. Но она была снайпером и воевала на Ленинградском фронте, защищала Ленинград в годы блокады. Не говоря уже о сложных теоретических проблемах, касающихся истории ВОВ, нынешние молодые даже на поверхностные вопросы ответить не могут!

А ведь учителя преподавали им историю в школе, затем в вузе мы Историю Казахстана читаем заново. И вот они приходят абсолютно неподготовленными. О чем это говорит? О том, что история ВОВ стирается из памяти народа!

Между тем, люди должны помнить об огромных потерях, коорые мы понесли ради мира на Земле. Напомню, когда в 1933 году Гитлер пришел к власти в Германии, он поставил цель: уничтожить большевизм на земле. И с этой целью он написал монографию «Майн Кампф» («Моя борьба»). В этой книге написано об исключительности арийской нации и о том, что она якобы должна руководить всем миром. Также приводятся и высказывания о Казахстане. К слову, книга признана экстремистской и запрещена к распространению в нашей стране, а также в России.

Ослепленный националистическим угаром Адольф Гитлер в 1939 году начал Вторую мировую войну. Затем, 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецко-фашистская армада вероломно нападает на Советский Союз. Первый период войны был страшным, тяжелым. В период с 22 июня 1941 г. по 1 января 1942 г. Советская Армия потеряла 3,5 миллиона советских солдат! Ежедневно Советская Армия теряла одну дивизию, а это 12 тыс. человек! Всего на защиту Родины в те дни встало 5,5 миллионов воинов. В первый год войны враг уже подошел к Москве, а Украина, Белоруссия, западные регионы СССР были оккупированы фашистами. Фашисты угрожали Москве, Сталинграду и Ленинграду. И то, что наши деды выстояли в этой войне и победили - это огромный подвиг и пример героизма. Эти цифры говорят о том, что благодаря мужеству и героизму рядовых наших солдат, в том числе казахстанцев, удалось отстоять Родину. Сегодняшнее значение победы неоценимо и заключается в том, чтобы прививать молодежи высокие нравственные ориентиры, идеалы героизма, мужества и гуманности.

- Вы издали несколько книг по истории войны с описанием подлинных событий, о которых сегодня даже в школьных учебниках невозможно прочесть. Как шла работа над книгами?

- Я работал в центральном Архиве ЦК КПСС, сейчас он называется -Российский государственный Архив социально-политической истории. Изучил фонд № 558, рассекреченный фонд И.В.Сталина. Там лежат документы, касающиеся истории Казахстана, начиная с 1917 года по 1953 год. Это целые папки, которых ни в одном учебнике по истории Казахстана нет. Я извлекал материалы в течение месяца, на основе собранных материалов выпустил книгу «Сталин и Казахстан» на русском и казахском языках, к 70-летию Победы выпустил книгу «Все для фронта, все для Победы», «Суровая драма народа» и другие, повествующие о героизме советских солдат-казахстанцев под Москвой, Сталинградом и при обороне Ленинграда. Всего я издал 7 книг к 70-летию Победы, презентация которых прошла в Национальной библиотеке в Алматы в 2015 году.

Третья звезда Востока

- Вы сказали о том, что нынешняя молодежь не знает своих героев ВОВ, а следовательно, не гордится ими…

- Гордиться нам есть чем. Общеизвестно, что казахскими героинями-женщинами у нас являются две звезды Востока - Алия Молдагулова и Маншук Маметова. Но была еще и третья звезда - Алтыншаш Нургажинова! Ее родители были работниками ЦК КПСС в Москве. Она закончила школу в Москве, добровольно просилась на фронт, ее не брали, она настояла, и ее призвали в армию. Ее отправили в Новосибирск, на краткосрочные офицерские курсы. После учебы ей присваивают звание лейтенанта. Алтаншыш Нургажинова - первая казашка-офицер! Она воевала в Харьковском направлении.

В архивных записях зафиксировано, что под Харьковом она была комсоргом стрелкового батальона. Она вдохновляла своим примером солдат, в одном из боев она повела за собой солдат с возгласом: батальон, за Родину, за Сталина! И за один бой она получила первую награду - Орден Красной Звезды. Потом она оказалась в Польше, освобождала польскую деревню, в которой находилось 1500 наших советских военнопленных. За освобождение пленных она была представлена к званию Героя Советского Союза. Затем она воевала в Германии, там же в 1945 году она погибла под Берлином, в ходе атаки фашистов. Считаю, что сегодня мы должны присвоить Алтыншаш Нургажиновой звание «Халык Кахарманы» посмертно. Обязанность наша, историков - возвращать народу имена безымянных героев.

- Как бы Вы оценили в целом вклад казахстанцев в дело Победы?

- Казахстан отправил на фронт 1 миллион 200 тысяч человек. Но это старые данные. По новым архивным данным, которые мы сейчас нашли, выходит большее число. Оренбургская, Астраханская и Омская области также дали воинов-казахов - 250 тыс. человек из Российской федерации, где проживала казахская диаспора. Итого: 1366 солдат-казахов мы отправили на фронт. Кроме этого, на оборонные заводы Сибири, Дальнего востока и Урала мы отправили 700 тыс. человек для черновой работы по производству военного снаряжения и оборудования.

«Белые пятна» раскрыты

- Известно, что не вся история войны предана огласке. Удалось ли Вам выявить «белые пятна» в истории ВОВ?

- Белые пятна в истории войны мы постарались раскрыть, добавить новые факты и цифры, полученные в российском Архиве. Первое, что мы обнаружили: сведения, которые были засекречены на протяжении 70 лет, - о боевых действиях 100-й, 101-й казахских национальных бригад. В 1941 году, когда фашисты стояли под Москвой, Сталин дает национальным республикам директиву: немедленно организовать национальные бригады и дивизии. И в эти бригады включались даже ученики 9-10 классов.

В такую суровую пору Казахстан отправляет на фронт 100-ю национальную бригаду численностью в 6 тыс. человек. И 101- ю из Актюбинска численностью также в 6 тыс. человек. Как раз в составе 100-й бригады были Маншук Маметова, Азилхан Нуршаихов, и единственный живой участник 100-й бригады Султан Жиенбаев, ему сегодня 97 лет.

С.Жиенбаев был старшиной роты, где служила Маншук Маметова, и его, раненного, Маншук выносила из-под огня, положив на плащ-палатку. Она тащила его по снегу около километра, пока не добрались до медсанбата.

Так вот, как я уже сказал, история этих двух наших национальных бригад 70 лет была засекречена. А причина - большая часть солдат погибла в одном из самых кровопролитных боев под Ржевом в Московской области. Эта операция называлась «Марс», ею руководил сам Георгий Жуков. Со стороны немцев в операции приняли участие 1 миллион солдат, с нашей стороны - тоже около миллиона. Города Великие Луки, Невель, Ржев были в руках у фашистов. И вот наши две казахские дивизии бросили для освобождения города Невель. В течение месяца в операции погибли более 10 тыс. солдат национальных бригад. Остались 2 тыс. солдат, их расформировали. То есть это была неудачная операция, за это Жуков получает выговор, и Сталин приказывает засекретить данные. Об этом подвиге казахских солдат я написал книгу «Вечно живые», которая готовится сейчас к изданию.

Кстати, поэт-фронтовик, военный журналист, главный герой фильма «Живые и мертвые» Константин Симонов писал об этих кровавых боях: «Я погиб под Ржевом и не знаю, будет ли Ржев наш наконец».

Стоит отметить, что родственники всех 10 тысяч казахских солдат получили письма о том, что солдаты пропали без вести. Но когда вышли результаты моих исследований и по телевизору пошли титрами фамилии всех погибших под Ржевом солдат, мне начали звонить люди: «мы нашли фамилию нашего деда, бабушка у нас живая и она плачет, видит фамилию своего мужа!». Затем родственники поехали в Невель, Великие Луки, в деревню Плехановка, Суворовка, и нашли братские могилы, где лежат казахские солдаты.

Моя главная победа, удовлетворение в том, что я помог людям найти их павших родных. Признаться, для ученого-исследователя, нет счастья выше, чем помочь народу.

Кроме того, работая в архиве, мы обнаружили разгадку другого «белого пятна». Работая в Подольском архиве, мы обнаружили, что воин-казах Балтабек Жетписбаев был представлен к присвоению звания Героя СССР, но не получил его. Как мы выяснили, им не присваивали звания в связи с наличием репрессированных родственников. Мы нашли 19 таких офицеров и солдат.

Хулителей - к ответу

- Тлеу Садвакасович, в казахстанском сегменте соцсетей все чаще звучат оскорбления и обидные слова в адрес коммунистов, тех, кто старается сохранить память о войне. Как можно относиться к подобного рода выпадам?

- Таких ультра-националистов надо привлекать к уголовной ответственности. Это недопустимо. Считаю, парламентариям необходимо подготовить конституционный законопроект: за искажение и издевательство над историческими фактами в истории Великой Отечественной войны привлекать к уголовной ответственности.

Они сейчас распоясались, никакой на них управы нет. Демократия - это не вседозволенность, есть рамки, грани, в истории есть такие вещи и моменты, исторические даты, которые касаются не только истории казахского народа, но и истории всего мира.

Преступления фашизма против человечества доказаны, они не должны повториться, а для этого необходимо хранить память о войне и знать историю. В честь 70-летия Великой Победы, когда президент Н.Назарбаев встречался с ветеранами, он сказал: дорогие наши ветераны, без вашего героизма, без вашего подвига не было бы сегодняшнего независимого Казахстана!

Кто против таких слов президента? Какой индивид, какой разгильдяй может допускать вольнодумство? Это кощунство надо законодательно прекратить, иначе такое мышление будет охватывать следующие поколения. Учитывая большой вклад казахстанцев в дело Великой Победы, необходимо уважать историю, память павших в борьбе за мир.