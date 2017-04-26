Страшная сила: 10 королев красоты, которые погибли при странных обстоятельствах

О титуле королевы красоты мечтают многие девушки — с каждым годом желающих получить заветную диадему и всеобщую любовь становится все больше и больше.

Впрочем, немало и мистических рассказов о том, что девушек с ангельской внешностью преследует злой рок… Леденящие душу истории о гибели королев красоты.

Про конкурсы красоты ходят самые разные слухи: в интернете можно найти предостаточно историй о том, как озлобленные конкурентки обливали моделей серной кислотой и оставались при этом безнаказанными. А ведь есть еще и ревнивые бойфренды или неадекватные фанаты, готовые в любой момент превратить жизнь красоток в кошмар. Впрочем, немало и мистических рассказов о том, что девушек с ангельской внешностью преследует злой рок… Леденящие душу истории о гибели королев красоты.

Александра Петрова

Дата смерти: 16 сентября 2000 года Победительница конкурсов «Мисс Россия-1996», «Мисс Интернэшнл-1997»

Александра погибла всего за пару дней до своего 20-го дня рождения, оказавшись, как говорится, не в том месте и не в то время. Девушка стала жертвой криминальных разборок, в которых был замешан ее избранник и его партнер. Когда на бизнесменов напали, Петрова находилась рядом с ними и получила смертельный выстрел в голову. Киллер так и не был найден.

Александра Петрова была одной из самых перспективных российских моделей в конце 1990-х. Статная девушка без труда побеждала в одном за другим конкурсах красоты и даже получила предложение поработать в Голливуде. Однако заграницу она не поехала, чтобы быть вместе с любимым человеком, предпринимателем Константином Чувилиным.

После триумфа на «Мисс Венесуэле» в 2004 году яркая красавица Моника Спир решила стать актрисой. До своей трагической гибели любимица миллионов жителей стран Латинской Америки успела сняться в нескольких фильмах и сериалах.

Ежи арестовали у него же дома — свою вину мужчина даже не пытался отрицать. Позже в суде он признался, что не видел для себя никакого другого выхода, так как Агнешка «разрушила ему жизнь». За кровожадное преступление маньяка приговорили к 14 годам лишения свободы.

В тот злополучный день Агнешка с мужем и маленькой дочерью направлялись к машине. Заметив их, маньяк выскочил из засады и ранил супруга королевы красоты, а затем набросился и на нее саму. Ежи нанес модели несколько смертельных ударов ножом в грудь — прибывшим на место трагедии медикам не удалось спасти девушку.

Однако Ежи, живший в своем выдуманном мире, не мог угомониться. Он даже переодевался в гнома из сказки о Белоснежке и представлял, как завоевывает сердце неприступной красавицы… Дело приняло опасный поворот, когда мужчина узнал о том, что девушка его мечты вышла замуж за другого, так и не ответив на его знаки внимания. Ежи надумал расквитаться со своей «избранницей» за годы равнодушия и подкараулил ее у дома.

Большинство фанатов радовались за Агнешку, кроме одного — мужчины по имени Ежи, который очень давно преследовал ее. Поляк с явным расстройством психики много лет забрасывал модель письмами с признаниями в любви и даже донимал звонками. Котлярска хоть и жаловалась близким на неадекватного поклонника, в полицию почему-то не заявляла. Тем более что жизнь била ключом и всерьез беспокоится об очередном сталкере ей было некогда.

Агнешка Котлярска считалась одной из самых красивых девушек Польши. После победы в престижном международном конкурсе красоты «Мисс Интернешнл» в 1991 году 19-летняя модель обзавелась огромным количеством почитателей во всем мире. Длинноногая шатенка моментально сделала головокружительную карьеру за рубежом: она участвовала в модных показах и фотосессиях, снималась для обложек глянца. Столь насыщенный график ей мастерски удавалось совмещать с обязанностями жены и матери.

Светлана Котова Дата смерти: 30 января 1997 года Финалистка конкурса «Мисс Россия-1996» После участия в конкурсе «Мисс Россия» Светлана Котова стала востребованной моделью: ей предлагали выгодные контракты, а многочисленные поклонники одаривали ее знаками внимания. Однако все резко изменилось после того, как девушка познакомилась с криминальным авторитетом Александром Солоником.

Дата смерти: 30 января 1997 года Финалистка конкурса «Мисс Россия-1996» После участия в конкурсе «Мисс Россия» Светлана Котова стала востребованной моделью: ей предлагали выгодные контракты, а многочисленные поклонники одаривали ее знаками внимания. Однако все резко изменилось после того, как девушка познакомилась с криминальным авторитетом Александром Солоником.

По версии следствия, Атиф свела счеты с жизнью. Однако родственники модели с глазами удивительного аквамаринного цвета не согласны с этим утверждением. Отец девушки уверен, что ее могли убить за слишком современные взгляды. В настоящее время полиция разбирается в этом деле.

Рауда Атиф только недавно начала завоевывать fashion-индустрию. В конце 2016 года она появилась на обложке Vogue, да и вообще эксперты в модной сфере прочили ей успешную карьеру. Однако девушка не стремилась стать супермоделью, а хотела первым делом получить медицинское образование. Планам Рауды, увы, не суждено сбыться: в конце марта стало известно о ее кончине.

В 2014 году бывшие супруги вместе с пятилетней дочерью отправились в путешествие на один из курортов Венесуэлы. Во время поездки у автомобиля Спир и Берри пробило шину, и им пришлось вызвать эвакуатор. Но помощи модель и предприниматель так и не дождались: они наткнулись на банду местных грабителей, которые буквально изрешетили их машину пулями. Моника и Томас скончались на месте, а их маленькая дочь получила серьезное ранение ноги, но выжила. Бандитов поймали по горячим следам, но зачем они столь жестоко расправились с королевой красоты и ее семьей, полиции так и не удалось установить.

После триумфа на местном бьюти-состязании жительница Южной Каролины Лесли Маццара не стремилась сделать карьеру в модельном бизнесе — для себя она предпочла тихую и спокойную жизнь со стабильной работой. Ночь Хэллоуина 2004 года стала последней в жизни девушки. Она погибла в собственном доме. Накануне Лесли и ее подруги Лоурен и Адриана вместе с местными детьми разгуливали по району и требовали по древней традиции угощения. Уставшие девушки поздно вернулись домой и тут же улеглись спать. Однако среди ночи Лоурен проснулась и поняла, что к ним кто-то проник. Она выбежала через черный ход, чтобы добраться до ближайшего телефона и позвонить в полицию. Когда девушка вернулась, было уже слишком поздно — ее сожительницы были мертвы.







