Страшная сила: 10 королев красоты, которые погибли при странных обстоятельствах
26 апреля 2017, 14:52
Про конкурсы красоты ходят самые разные слухи: в интернете можно найти предостаточно историй о том, как озлобленные конкурентки обливали моделей серной кислотой и оставались при этом безнаказанными.
О титуле королевы красоты мечтают многие девушки — с каждым годом желающих получить заветную диадему и всеобщую любовь становится все больше и больше. Конкурсантки готовы на все, лишь бы пройти в финал: изнуряют себя голодом, тратят огромные суммы на бьюти-процедуры и даже порой в буквальном смысле «изживают» более привлекательных конкуренток, чтобы расчистить путь к победе. Но у красоты и признания, как и у всего в этой жизни есть цена, и даже самые симпатичные девушки ни от чего не застрахованы. Woman.ru вспоминает королев красоты, жизни которых трагически оборвались при невыясненных обстоятельствах.
Про конкурсы красоты ходят самые разные слухи: в интернете можно найти предостаточно историй о том, как озлобленные конкурентки обливали моделей серной кислотой и оставались при этом безнаказанными. А ведь есть еще и ревнивые бойфренды или неадекватные фанаты, готовые в любой момент превратить жизнь красоток в кошмар. Впрочем, немало и мистических рассказов о том, что девушек с ангельской внешностью преследует злой рок… Леденящие душу истории о гибели королев красоты.
Александра Петрова
Дата смерти: 16 сентября 2000 года Победительница конкурсов «Мисс Россия-1996», «Мисс Интернэшнл-1997»
Александра Петрова была одной из самых перспективных российских моделей в конце 1990-х. Статная девушка без труда побеждала в одном за другим конкурсах красоты и даже получила предложение поработать в Голливуде. Однако заграницу она не поехала, чтобы быть вместе с любимым человеком, предпринимателем Константином Чувилиным.
Александра погибла всего за пару дней до своего 20-го дня рождения, оказавшись, как говорится, не в том месте и не в то время. Девушка стала жертвой криминальных разборок, в которых был замешан ее избранник и его партнер. Когда на бизнесменов напали, Петрова находилась рядом с ними и получила смертельный выстрел в голову. Киллер так и не был найден.
После триумфа на «Мисс Венесуэле» в 2004 году яркая красавица Моника Спир решила стать актрисой. До своей трагической гибели любимица миллионов жителей стран Латинской Америки успела сняться в нескольких фильмах и сериалах.
Из личной жизни Спир не делала секрета: поклонники знали, что она разведена, но хочет наладить отношения с бывшим мужем, британским бизнесменом Томасом Генри Берри.
В 2014 году бывшие супруги вместе с пятилетней дочерью отправились в путешествие на один из курортов Венесуэлы. Во время поездки у автомобиля Спир и Берри пробило шину, и им пришлось вызвать эвакуатор. Но помощи модель и предприниматель так и не дождались: они наткнулись на банду местных грабителей, которые буквально изрешетили их машину пулями. Моника и Томас скончались на месте, а их маленькая дочь получила серьезное ранение ноги, но выжила. Бандитов поймали по горячим следам, но зачем они столь жестоко расправились с королевой красоты и ее семьей, полиции так и не удалось установить.
Рауда Атиф
Дата смерти: 31 марта 2017 года Прославилась как модель «самыми красивыми глазами»
Рауда Атиф только недавно начала завоевывать fashion-индустрию. В конце 2016 года она появилась на обложке Vogue, да и вообще эксперты в модной сфере прочили ей успешную карьеру. Однако девушка не стремилась стать супермоделью, а хотела первым делом получить медицинское образование. Планам Рауды, увы, не суждено сбыться: в конце марта стало известно о ее кончине.
По версии следствия, Атиф свела счеты с жизнью. Однако родственники модели с глазами удивительного аквамаринного цвета не согласны с этим утверждением. Отец девушки уверен, что ее могли убить за слишком современные взгляды. В настоящее время полиция разбирается в этом деле.
Светлана Котова
Дата смерти: 30 января 1997 года Финалистка конкурса «Мисс Россия-1996» После участия в конкурсе «Мисс Россия» Светлана Котова стала востребованной моделью: ей предлагали выгодные контракты, а многочисленные поклонники одаривали ее знаками внимания. Однако все резко изменилось после того, как девушка познакомилась с криминальным авторитетом Александром Солоником.
Светлана Котова Дата смерти: 30 января 1997 года Финалистка конкурса «Мисс Россия-1996» После участия в конкурсе «Мисс Россия» Светлана Котова стала востребованной моделью: ей предлагали выгодные контракты, а многочисленные поклонники одаривали ее знаками внимания. Однако все резко изменилось после того, как девушка познакомилась с криминальным авторитетом Александром Солоником.
Агнешка Котлярска
Дата смерти: 27 августа 1996 года Победительница конкурсов «Мисс Польша-1991» и «Мисс Интернешнл-1991»
Агнешка Котлярска считалась одной из самых красивых девушек Польши. После победы в престижном международном конкурсе красоты «Мисс Интернешнл» в 1991 году 19-летняя модель обзавелась огромным количеством почитателей во всем мире. Длинноногая шатенка моментально сделала головокружительную карьеру за рубежом: она участвовала в модных показах и фотосессиях, снималась для обложек глянца. Столь насыщенный график ей мастерски удавалось совмещать с обязанностями жены и матери.
Большинство фанатов радовались за Агнешку, кроме одного — мужчины по имени Ежи, который очень давно преследовал ее. Поляк с явным расстройством психики много лет забрасывал модель письмами с признаниями в любви и даже донимал звонками. Котлярска хоть и жаловалась близким на неадекватного поклонника, в полицию почему-то не заявляла. Тем более что жизнь била ключом и всерьез беспокоится об очередном сталкере ей было некогда.
Однако Ежи, живший в своем выдуманном мире, не мог угомониться. Он даже переодевался в гнома из сказки о Белоснежке и представлял, как завоевывает сердце неприступной красавицы… Дело приняло опасный поворот, когда мужчина узнал о том, что девушка его мечты вышла замуж за другого, так и не ответив на его знаки внимания. Ежи надумал расквитаться со своей «избранницей» за годы равнодушия и подкараулил ее у дома.
В тот злополучный день Агнешка с мужем и маленькой дочерью направлялись к машине. Заметив их, маньяк выскочил из засады и ранил супруга королевы красоты, а затем набросился и на нее саму. Ежи нанес модели несколько смертельных ударов ножом в грудь — прибывшим на место трагедии медикам не удалось спасти девушку.
Ежи арестовали у него же дома — свою вину мужчина даже не пытался отрицать. Позже в суде он признался, что не видел для себя никакого другого выхода, так как Агнешка «разрушила ему жизнь». За кровожадное преступление маньяка приговорили к 14 годам лишения свободы.
После триумфа на местном бьюти-состязании жительница Южной Каролины Лесли Маццара не стремилась сделать карьеру в модельном бизнесе — для себя она предпочла тихую и спокойную жизнь со стабильной работой. Ночь Хэллоуина 2004 года стала последней в жизни девушки. Она погибла в собственном доме. Накануне Лесли и ее подруги Лоурен и Адриана вместе с местными детьми разгуливали по району и требовали по древней традиции угощения. Уставшие девушки поздно вернулись домой и тут же улеглись спать. Однако среди ночи Лоурен проснулась и поняла, что к ним кто-то проник. Она выбежала через черный ход, чтобы добраться до ближайшего телефона и позвонить в полицию. Когда девушка вернулась, было уже слишком поздно — ее сожительницы были мертвы.
Расследование этого дела продолжалось очень долго, ведь не было никаких подозреваемых. За информацию о преступнике даже было назначено внушительное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов, однако и это не помогло. Убийцу смогла вычислить сама Лоурен: ей сообщили, что он курил сигареты редкой марки. Тогда-то она вспомнила, что именно их предпочитал жених одной из ее приятельниц. Так, следствию удалось выйти на след Эрика Коппле. Мужчина долгое время отрицал свою вину, но в результате ДНК-экспертизы стало ясно, что именно он жестоко расправился с девушками. Мотивы преступника полицейским так и не удалось разгадать
Ирен Гарза
Дата смерти: апрель 1960 года Победительница американского конкурса красоты «Мисс Южный Техас-1958»
Ирен Гарза была первой красавицей в небольшом городке на юге Техаса. Несмотря на то, что девушка регулярно участвовала в разных бьюти-смотрах, она продолжала преподавать в школе. Будучи очень религиозной, Ирен не пропускала ни одной службы и исповеди. Однако после очередного посещения церкви Гарза так и не вернулась домой…
Родители 25-летней королевы красоты забили тревогу. Тут же начались поиски пропавшей девушки. Ее тело со следами насилия было обнаружено в местном канале. Когда водоем осушили, были найдены и личные принадлежности священника Джона Фейта — именно ему исповедовалась Ирен.
Несмотря на то, что многие факторы указывали на то, что именно 27-летний Фейт совершил преступление, полиция не стала его задерживать. Мужчина прошел тест на детекторе лжи и был признан невиновным. За неимением доказательств дело уже было закрыли, но в 2002 году неожиданно объявились два свидетеля, которые рассказали полиции, что якобы Джон Фейт лично признался им в том, что изнасиловал и убил девушку. В 2016 году уже пожилого экс-священника взяли под стражу — обвинение ему пока так и не выдвинули.
Микаэла МакАриви
Дата смерти: 10 января 2011 года Финалистка ирландского конкурса красоты «Роза Трали»
Жизнь ирландской красавицы Микаэлы МакАриви оборвалась прямо во время свадебного путешествия. Микаэла и ее супруг Джон решили провести медовый месяц в одном из фешенебельных отелей Маврикия. В роковой вечер девушка поднялась в номер, чтобы прихватить с собой что-то необходимое, и больше не вернулась…
Через полчаса обеспокоенный супруг отправился на поиски любимой. Когда Джон обнаружил Микаэлу, было уже слишком поздно — она не дышала. По подозрению в убийстве были задержаны сотрудники отеля: следователи предположили, что они хотели ограбить номер, но МакАриви нарушила их планы. Из-за недостаточного количества улик возможных преступников отпустили на свободу, не предъявив им никаких обвинений.
Мелоди Гершбах
Дата смерти: 21 августа 2010 года Обладательница титула «Мисс Филлипины-2009», полуфиналистка «Мисс Интернэшнл-2009»
Мелоди Гершбах была признанной королевой красоты на Филиппинах. Девушка неоднократно представляла страну на международных бьюти-смотрах и завоевывала призовые места. Ее жизнь оборвалась, когда она направлялась на встречу с комитетом одного из грядущих конкурсов красоты.
Августовским утром 2010 года автомобиль, в котором путешествовала Мелоди Гершбах, попал в серьезное ДТП. Королева красоты, ее водитель Сантос Рамос-младший и визажист Олден Оренс получили несовместимые с жизнью травмы. Предполагается, что трагедия произошла по вине водителя автобуса, который пытался уклониться от столкновения с мотоциклом, выехавшим на встречную полосу, а вместо этого на полном ходу налетел на машину королевы красоты.
ДжонБенет Рэмси
Дата смерти: 25 декабря 1996 года Победительница детских конкурсов красоты, обладательница многочисленных титулов, среди которых — «Маленькая Мисс Шарлевуа», «Маленькая Мисс Колорадо», «Девочка с обложки из Колорадо», «Крошечная Красавица Нации»
Ровно 20 лет назад произошло поистине чудовищное преступление: в шестилетнем возрасте была жестоко убита одна из самых известных участниц детских конкурсов красоты ДжонБенет Рэмси. Расследование трагедии, произошедшей в рождественскую ночь 1996 года, ведется до сих пор, ведь настоящий преступник так и не найден. К слову, в списке подозреваемых долгое время числились ближайшие родственники юной жертвы — отец, мать и старший брат. Однако несколько лет назад обвинения с них были официально сняты…
Подозрения следователей неслучайно первым дело пали на родителей ДжонБенет, ведь в их показаниях с самого начала было много несостыковок. Первой пропажу ребенка обнаружила Патрисия, мать девочки. Когда прибыла полиция, она рассказала, что накануне уложила дочь спать. Однако через несколько часов после прибытия стражей порядка в подвале дома семейства Рэмси было обнаружено тело малышки… в праздничном платье и с заплетенными волосами.
Так Патрисия «прокололась» еще несколько раз, из-за чего следователи сочли, что она покрывает мужа, сидевшего на антидепрессантах, который в порыве гнева случайно мог нанести смертельный удар маленькой дочери.
Впрочем, прямых указаний на то, что родители могли столь зверски расправиться с малышкой, не было. И после ДНК-анализа в 2008 году, в результате которого было выяснено, что кровь на одежде ребенка не принадлежит никому из членов семьи, с родственников ДжонБенет были сняты все подозрения. За это время, к слову, и без того не бедствующая чета Рэмси нажила на трагедии несколько миллионов долларов.
Убийство юной звезды подиумов и по сей день остается нераскрытым. Некогда подозреваемый в преступлении старший брат ДжонБенет уверен в том, что его сестру мог убить педофил, заметивший ее на одном из конкурсов красоты. А отец девочки считает, что к преступлению причастен человек, вхожий в их дом. Как бы то ни было, за 20 лет следствие так и не приблизилось к разгадке этой трагедии.
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