В Грузии мужчина нашел на дороге медвежонка и отвел его в парламент
26 апреля 2017, 15:04
Мужчина рассказал, что он обратился в зоопарк, однако администрация отказалась принять животное.
Мужчина нашел на дороге под Тбилиси маленького медвежонка и отвел его в парламент Грузии, поскольку в зоопарк его брать отказались, сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинское ТВ.
По данным грузинского Первого канала, полуторамесячный медвежонок был найден мужчиной на дороге Цкнети-Бетаниа (близ Тбилиси). Мужчина рассказал, что он обратился в зоопарк, однако администрация отказалась принять животное, после чего мужчина отвел его в здание парламента в Тбилиси.
В Тбилисском зоопарке рассказали, почему не взяли медвежонка.
"Мы не принимаем зверей от частных лиц, так как неизвестно происхождение животного… В этом случае мужчина должен обратиться в министерство окружающей среды для того, чтобы происхождение зверя было установлено, после чего зоопарк сможет без проблем принять медвежонка", — заявили в пресс-службе.
На данный момент неизвестно, где находится медвежонок.
Фото: © РИА Новости
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