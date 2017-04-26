В Узбекистане тракторист, притворяясь врачом, заработал $500 тысяч
26 апреля 2017, 15:10
Он обманным путем получил поддельный сертификат члена Всемирной ассоциации психологов, врачей и народной медицины, выданный министерством здравоохранения Казахстана.
Тракторист одного из кишлаков в Узбекистане получил 8 лет тюрьмы за то, что обманом получил врачебный сертификат и притворялся доктором, заработав, таким образом, около 500 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Генеральной прокуратуры республики "Хукук".
Кахрамон Пулатов, работавший трактористом в одном из кишлаков Алатского района Бухарской области, обманным путем получил поддельный сертификат члена Всемирной ассоциации психологов, врачей и народной медицины, выданный министерством здравоохранения Казахстана.
В апреле 2016 года мошенник организовал частное предприятие по оказанию медицинских услуг, привлек к ее деятельности некоторых своих родственников. По данным следствия, незаконный доход лжедокотора за время деятельности его предприятия составил около 1,8 миллиарда сумов (около 500 тысяч долларов по курсу ЦБ Узбекистана).
"Согласно приговору уголовного суда Бухарской области, Пулатову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и штрафа в 150-кратном размере мзп (6 тысяч долларов), — говорится в сообщении.
По данным издания, другие члены семьи осужденного также привлечены к ответственности согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса страны.
Фото: Политикус
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