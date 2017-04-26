В Карагандинской области в мае выплатят компенсации пострадавшим от паводков

Для защиты населенных пунктов от большой воды в области было возведено более 37 км земляных насыпей.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов посетил поселки Чкалово и Садовое Бухар-Жырауского района, где паводковыми водами подтопило в общей сложности 91 дом. Глава региона встретился с пострадавшими жителями. Никто не останется без помощи, заверил он. Область пережила пик паводка , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Сегодня большая вода схлынула. В регионе снимают режим повышенной готовности. Несмотря на то, что воды было много, удалось минимизировать последствия, отмечают власти.





«По Самаркандскому водохранилищу при емкости 253 миллиона кубических метров пропустили больше трех объемов. В прошлом году через это водохранилище прошло 760 млн куб. м, а в этом году на сегодняшний день уже 850 млн, то есть на 100 млн больше. Объемы воды были больше, но спустили ее более-менее правильно, чем в 2015 году», – рассказал заместитель акима области Андрей Ляпунов.





Сегодня сброс воды из Самаркандского водохранилища идет со скоростью 240 куб. м в секунду.





Благодаря принятым мерам, в Бухар-Жырауском районе удалось защитить от подтопления большую часть паводкоопасных населенных пунктов. От большой воды спасли 8 поселков, в том числе Габидена Мустафина, где в 2015 году паводок принес катастрофичные последствия. Оперативно работали местные исполнительные органы совместно с ДЧС.









В поселках Чкалово и Садовое было подтоплено 83 дома. Очевидно, что здесь без системных мер не обойтись. Аким области поручил проанализировать этот вопрос и предложить решения.





«Это очень сложный вопрос. Если по Чкалово есть видение, то по Садовому все гораздо серьезнее. На этот поселок вода идет с двух сторон, полностью окружить его дамбой очень сложно. Население требует, чтобы их переселили. Это тоже сложный вопрос. Нужны системные меры, я уже дал поручение. Будем работать над этой проблемой, находить решение», – прокомментировал Ерлан Кошанов в беседе с журналистами.

Что касается ущерба, аким области поручил завершить на этой неделе работу комиссий по оценке. И в срок до 20 мая необходимо полностью произвести выплату компенсаций. Средства для этого имеются. В районных бюджетах предусмотрены резервы на случай ЧС. Если этих денег не хватит, регионам помогут из областного бюджета, в котором на неотложные нужды заложено 1,8 млрд тенге.





Комиссии по оценке ущерба работают во всех поселках области, где были подтоплены дома. В Бухар-Жырауском районе от жителей четырех поселков принято 109 заявлений на возмещение материального ущерба, из них 64 – в Чкалово, 40 – в Садовом, 4 – в Кызылжаре и одно – в Шешенкаре.









«По предварительной оценке, разрушенных домов нет. Визуально пока требуется только косметический ремонт. Окончательно покажут заключения комиссий», – сказал Андрей Ляпунов.





Аким области поручил организовать работу по сбору необходимых справок и приему документов на месте, чтобы для этого людям не приходилось ездить в Темиртау. Представители ЦОНа и юстиции должны приехать в поселки. А для необходимых поездок в Темиртау по поручению главы региона жителям Чкалово и Садовое предоставят бесплатный автобус.





Кроме того, Ерлан Кошанов дал задание провести в затопленных поселках субботник. Он пройдет в ближайшую субботу, 29 апреля. В нем примут участие государственные служащие.





Аким области также посетил Гагаринскую среднюю школу, где организовали интернат для детей из затопленных поселков. Ерлан Кошанов ознакомился с условиями. Сейчас там находятся 62 учащихся. Чтобы школьники не отстали от программы, проводятся дополнительные занятия. Им обеспечили четырехразовое питание.





В Карагандинской области за период паводка было подтоплено 140 домов и эвакуировано 2079 человек, 1839 из которых уже вернулись в свои населенные пункты. В настоящее время в селе Тассуат Нуринского района еще имеются 5 подтопленных домов и 88 жителей этого поселка остаются в эвакуации. В селе Садовое Бухар-Жырауского района продолжается откачка воды на придворовых территориях.









Для защиты населенных пунктов от большой воды в области было возведено более 37 км земляных насыпей, укреплено свыше 17 км защитных дамб и валов, уложено 52,5 тыс. мешкотары, откачано более 21146,5 куб. м воды.



