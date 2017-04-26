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Jaguar показал профиль нового универсала на корте

26 апреля 2017, 15:12

Технически пятидверка будет идентична седану XF – ее построят на той же алюминиевой платформе и снабдят аналогичным набором четырех- и шестицилиндровых двигателей.

Компания Jaguar изобразила на Центральном корте Уимблдонского теннисного турнира профиль XF Sportbrake второго поколения. Фактически, это первый тизер нового универсала, если не считать официальную фотографию замаскированного прототипа, которая была опубликована еще прошлой осенью.

Автопроизводитель также сообщил, что «Спортбрейк» поступит в продажу уже этим летом, то есть премьеры стоит ожидать в самом ближайшем будущем. Технически пятидверка будет идентична седану XF – ее построят на той же алюминиевой платформе и снабдят аналогичным набором четырех- и шестицилиндровых двигателей. Главным отличием «сарая» станет багажник, вмещающий 600 литров в стандартной конфигурации салона и до 1700 литров при сложенных задних сиденьях.

Jaguar XF Sportbrake первого поколения выпускался в 2012-2016 годах. Основные конкуренты этой модели – универсалы Mercedes E-Class, BMW 5-Series, Audi A6 и Volvo V90.


Текст: Александр Орехов
Фото: Jaguar

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