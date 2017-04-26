Создание системы «Киберщит Казахстана» обсудили в МОАП РК

В министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК состоялось первое расширенное заседание научно-технического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На первом заседании был рассмотрен и одобрен 31 научно-технический проект по оборонно-промышленному комплексу и информационной безопасности.

«Проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса отличаются своей актуальностью, практичностью, новизной и высоким уровнем проработки. Это модернизация действующих и создание новых отечественных образцов вооружений и военной техники, робототехнических систем для решения технологических задач силовых и правоохранительных органов страны», - отметил доктор технических наук, академик НАН РК Мейрбек Молдабеков.

Напомним, что для борьбы с киберпреступностью Глава государства поручил Правительству страны создать систему «Киберщит Казахстана».

«Большинство одобренных проектов относится к сфере информационной безопасности и имеют особую актуальность в свете Послания Президента страны народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», - считает член НТС, депутат Мажилиса Парламента РК, доктор наук, профессор Абай Тасбулатов.

По оценке министра МОАП РК - председателя научно-технического совета Бейбута Атамкулова, включение данных проектов в Целевую научно-техническую программу МОАП РК на 2018-2020 годы станет значимым шагом в наращивании казахстанского потенциала в реализации Концепции информационной безопасности страны.

В состав научно-технического совета МОАП РК вошли академики, доктора, кандидаты наук, руководители структурных подразделений государственных органов, департаментов силовых и правоохранительных структур.

Сара Кабикызы