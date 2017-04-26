Дело «СК-Фармации»: выявлено картельное соглашение между субъектами рынка лекарств

Установлено, что при осуществлении ТОО «СК-Фармация» закупа услуг хранения и транспортировки лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи несколько субъектов рынка заключили предварительное соглашение об участии одного из представителей картеля в закупках и последующем равном распределении полученного объема среди остальных участников соглашения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК,.

Таким образом, данное соглашение исключило конкуренцию среди участников закупа и других потенциальных поставщиков услуг хранения и транспортировки лекарственных средств.

В отношении трех участников картеля возбуждены административные дела, которые находятся на рассмотрении судов по месту нахождения субъектов рынка.

На сегодняшний день решениями судов г. Алматы от 7 февраля и 11 апреля 2017 года один из участников картеля - ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» признано виновным и подвергнуто административному штрафу в размере 114,9 млн. тенге и конфискации монопольного дохода в размере 208 млн. тенге.

О результатах судебных разбирательств по другим участникам картеля будет сообщено дополнительно.

Данное дело является продолжением ранее проведенного антимонопольного расследования в отношении ТОО «СК-Фармация», которое в период с 2010 по 2015 годы проводило закуп услуг хранения и транспортировки лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи единым лотом.

16 марта 2017 года административный штраф в размере 1,3 млрд. тенге ТОО «СК-Фармация» оплачен в бюджет государства в полном объеме.