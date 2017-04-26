Назарбаев благословил Димаша Кудайбергенова

Перед началом заседания XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев порадовался успехам Димаша Кудайбергенова, передает корреспондент Zakon.kz





«Мы сейчас Димаша Кудайбергенова благословим в его начинающейся карьере», - сказал он.





При этом президент отметил, что казахский народ очень любит Димаша Кудайбергенова.





« Вместе со своим благословлением я хочу сказать, что казахский народ очень полюбил этого молодого исполнителя », - подчеркнул Н. Назарбаев.





В настоящее время во Дворце мира и согласия под председательством Нурсултана Назарбаева проходит XXV сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации».





В работе XXV сессии принимают участие более 1 500 человек. В их числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов Казахстана, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры вузов, дипломатические миссии иностранных государств, представители научной, творческой интеллигенции и СМИ. В завершение сессии состоится торжественный концерт.





Ксения Давыдова, Астана