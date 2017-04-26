Назарбаев благословил Димаша
26 апреля 2017, 15:30
Глава государства отметил, что молодой казахстанский исполнитель завоевал народную любовь.
Перед началом заседания XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев порадовался успехам Димаша Кудайбергенова, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы сейчас Димаша Кудайбергенова благословим в его начинающейся карьере», - сказал он.
При этом Президент указал, что казахский народ очень любит Димаша Кудайбергенова.
«Вместе со своим благословлением я хочу сказать, что казахский народ очень полюбим этого молодого нашего исполнителя», - подчеркнул Н. Назарбаев.
В настоящее время во Дворце мира и согласия под председательством Нурсултана Назарбаева проходит XXV сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации».
В работе XXV сессии принимают участие более 1 500 человек. В их числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов Казахстана, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректора ВУЗов, дипломатические миссии иностранных государств, представители научной, творческой интеллигенции и СМИ. В завершение сессии состоится торжественный концерт.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: BNews.kz
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