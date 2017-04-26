Самый юный курильщик в мире отказался от сигарет и похудел

Девятилетний индонезиец Алди Ризал, считающийся самым юным курильщиком в мире, избавился от вредной привычки и похудел

​Ризал пристрастился к табаку в двухлетнем возрасте и выкуривал до 40 сигарет в день. В пять лет мальчик прошел курс реабилитации и смог отказаться от вредной привычки.



Chain-smoking TWO-year-old, now aged 9, kicks his 40-a-day habit and becomes the star pupil at his primary school https://t.co/VoeGwCXX2H — Daily Mail Online (@MailOnline) 26 апреля 2017 г.

Однако на смену одной зависимости пришла другая. Ребенок приохотился к жирной еде и быстро набрал лишний вес.





В девять лет мальчик научился правильно питаться.





Ризал всерьез взялся за учебу и стал звездой начальной школы.