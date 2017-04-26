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Самый юный курильщик в мире отказался от сигарет и похудел

26 апреля 2017, 15:39

Он пристрастился к табаку в двухлетнем возрасте и выкуривал до 40 сигарет в день.

Девятилетний индонезиец Алди Ризал, считающийся самым юным курильщиком в мире, избавился от вредной привычки и похудел, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

​Ризал пристрастился к табаку в двухлетнем возрасте и выкуривал до 40 сигарет в день. В пять лет мальчик прошел курс реабилитации и смог отказаться от вредной привычки.

Однако на смену одной зависимости пришла другая. Ребенок приохотился к жирной еде и быстро набрал лишний вес.

В девять лет мальчик научился правильно питаться.

Ризал всерьез взялся за учебу и стал звездой начальной школы.

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