В Астане открылась международная конференция и выставка «KIOSH 2017»

Сегодня в выставочном центре «Корме» (г. Астана) при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее - МТСЗН РК) начала работу VII Казахстанская международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности «KIOSH 2017», приуроченная к Всемирному дню охраны труда.

Цель конференции - объединить усилия государственных органов, бизнеса, общественных организаций, направленные на уменьшение травматизма на предприятиях, снижение риска аварий на производственных объектах, минимизацию возможного ущерба окружающей среде и обществу, профилактику профессиональных заболеваний, повышение производительности труда.

Открывая конференцию, Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова отметила, что создание безопасных условий труда и снижение производственного травматизма является одной из ключевых задач Правительства и МТСЗН РК.

«По данным официальной статистики, из 1,7 млн. работников предприятий, обследованных в 2016 году, 368,8 тыс. или каждый четвертый гражданин были заняты во вредных и опасных условиях труда. По итогам прошлого года более 670,3 тыс. человек получили компенсации за работу во вредных условиях труда в виде дополнительных отпусков, доплаты, сокращенного рабочего дня и др. На эти цели работодателями направлено порядка 99,7 млрд. тенге», - проинформировала Тамара Дуйсенова.

Новый Трудовой кодекс, введенный в действие с 1 января 2016 года, направлен на создание современной системы управления безопасностью и охраной труда на предприятиях республики.

C начала 2016 года по республике создано 12 тыс. 257 производственных советов по безопасности и охране труда, решения которых обязательны для работодателя.

Усилены требования к проведению аттестации производственных объектов по условиям труда, предусматривающие обязательное наличие аккредитации испытательных лабораторий.

Внедрены механизмы, направленные на стимулирование работодателей через добровольное декларирование их деятельности.

Министр подчеркнула необходимость решения ряда актуальных вопросов, таких как: отсутствие эффективной системы управления профессиональными рисками, качество аттестации производственных объектов по условиям труда, низкая эффективность принимаемых мер и несоблюдение работодателями нормативов численности, оплата труда работников, работающих во вредных и опасных условиях труда.

«Необходимо внедрить современную систему управления профессиональными рисками. Для этого будет проведена оценка действующего состояния системы управления охраной труда на основе управления профессиональными рисками. В ближайшие 3 года планируется пересмотреть нормативные правовые акты по безопасности и охране труда.

Будет повышаться эффективность государственного контроля путем расширения профилактических мер с посещением субъекта контроля на основе системы оценки рисков и выявления скрытых несчастных случаев на производстве с целью социальной защиты пострадавших работников.

Планируется автоматизировать функции в сфере охраны труда. Сбор достоверных данных имеет важное значение для установления приоритетности и совершенствования программ профилактики несчастных случаев на рабочих местах.

Также необходимо эффективное использование института социального партнерства. Вопросы безопасности и охраны труда будут охвачены на каждом уровне социального партнерства в рамках соглашений между государством, объединениями работодателей и профсоюзами», - сказала Тамара Дуйсенова.

В ходе двухдневной конференции планируется обсудить вопросы состояния условий труда на предприятиях Казахстана и принимаемые меры по их улучшению, контрольно-надзорной деятельности государственной инспекции труда и санитарно-эпидемиологической службы РК и др.

Также на конференции будут подведены итоги конкурса по безопасности и охране труда «Сенім» среди работодателей республики.

Напомним, выставка «KIOSH» - единственная специализированная площадка в Казахстане, созданная для обмена опытом и демонстрации последних достижений в области промышленной безопасности. На выставке представлен полный спектр продукции и услуг, необходимых для комплексного обеспечения безопасности в нефтегазовой, горно-металлургической, химической отраслях промышленности, энергетике, на транспорте и в строительстве.

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с целью привлечь внимание к вопросам прав работников, повышения их социальной защиты и охраны труда.