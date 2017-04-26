28 апреля в 10:00 часов в Астане состоится заседание круглого стола на тему «Дальнейшее реформирование и совершенствование института адвокатуры»

Мероприятие соберет в одном месте лучших юристов страны.

В ходе встречи участники обсудят следующие вопросы:

- выработка стратегии развития института адвокатуры;

- анализ опыта развития адвокатуры и правовой помощи;

- содействие развитию эффективных инструментов поддержки адвокатуры;

- выработка рекомендаций для государственных органов по созданию условий для беспрепятственной реализации адвокатами своих полномочий.

- совершенствование форм организации адвокатской деятельности;

- профессиональное представительство в суде;

- меры по повышению качества предоставления населению квалифицированной юридической помощи;

- свобода осуществления адвокатской деятельности;

- повышение квалификации адвокатов.

Актуальность темы определяется необходимостью анализа состояния института адвокатуры на современном этапе, перспектив его развития и возможных проблем на этом пути. В феврале 2017 года состоялось заседание Совета по правовой политике при Президенте Республике Казахстан, на котором рассматривался вопрос о мерах по повышению качества предоставления населению квалифицированной юридической помощи. На указанном заседании были озвучены поручения по подготовке предложений, в том числе касающихся развития института адвокатуры.

Заседание круглого стола пройдет при поддержке Министерства юстиции Республики Казахстан и Республиканской коллегии адвокатов, Офиса программ ОБСЕ в Астане, Проекта Европейского Союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане», Регионального Представительства Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии.

В программе примут участие представители казахстанских государственных органов и общественных организаций, Офиса программ ОБСЕ в Астане, Совета адвокатур и юридических ассоциаций Европы, Союза коллегий адвокатов Турции, Ассоциаций Адвокатов Грузии, Совета адвокатов Украины.

Дата и место проведения: 28 апреля 2017 года, 10-00 часов, отель «KAZZHOL ASTANA», ул. Балқантау, 213.

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