На севере Италии произошла железнодорожная авария
26 апреля 2017, 15:43
Погибли два человека.
Два человека погибли, трое получили серьезные ранения в результате инцидента с участием двух путевых машин на участке железной дороги Больцано-Бреннеро на севере Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную компанию "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi).
Речь идет о столкновении шпалоподбивочной и уборочной машин, которое произошло около полуночи. По информации местной пожарной службы, одна из путевых машин загорелась и в результате пожара пострадали люди. Жертвами инцидента стали железнодорожники.
#Bolzano Tragedia sulla linea ferroviaria del #Brennero: video https://t.co/yMeW5s4Tz0pic.twitter.com/fia10c9Pt4— luca fregona (@lucafregona) 26 апреля 2017 г.
После столкновения движение поездов на этом участке железной дороги было временно прекращено. Между городами Больцано и Бреннеро в настоящее время установлено автобусное сообщение.
Представители Rfi, сотрудники полиции и карабинеры выясняют обстоятельства ЧП.
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