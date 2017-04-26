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На севере Италии произошла железнодорожная авария

26 апреля 2017, 15:43

Погибли два человека.

Два человека погибли, трое получили серьезные ранения в результате инцидента с участием двух путевых машин на участке железной дороги Больцано-Бреннеро на севере Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную компанию "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi).

Речь идет о столкновении шпалоподбивочной и уборочной машин, которое произошло около полуночи. По информации местной пожарной службы, одна из путевых машин загорелась и в результате пожара пострадали люди. Жертвами инцидента стали железнодорожники.

​После столкновения движение поездов на этом участке железной дороги было временно прекращено. Между городами Больцано и Бреннеро в настоящее время установлено автобусное сообщение.

Представители Rfi, сотрудники полиции и карабинеры выясняют обстоятельства ЧП.

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