Дожди, грозы и град: казахстанцев в конце апреля снова ждет похолодание

ерез большую территорию республики продолжают перемещаться атмосферные фронты, полярный, затем холодный арктический. Под влиянием этих фронтов, казахстанцев ожидают дожди, грозы, на юге и юго-востоке страны местами сильные дожди и град, порывистый ветер 15-20м/с и похолодание. Плохая погода не заденет лишь запад страны. Под воздействием сместившегося антициклона с районов Кавказа, в ближайшие трое суток на этой территории ожидается погода без осадков и потепление, сообщает Под воздействием сместившегося антициклона с районов Кавказа, в ближайшие трое суток на этой территории ожидается погода без осадков и потепление, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Если в прошедшие сутки 25 апреля температура воздуха была на 4-8ºС выше нормы (за исключением западных областей), то 28-29 апреля в центре, на юге и юго-востоке республики температура опустится на 2-5ºС ниже климатической нормы.





Консультативный прогноз погоды по Астане:

на 27 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +16+18°С.

на 28 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +13+15С.

на 29 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +13+15°С.





Консультативный прогноз погоды по Алматы:

на 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Темпера-тура ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

на 28 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

на 29 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +7+9°С, днем +15+17°С.



