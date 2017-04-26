Медицинские организации готовы к медобслуживанию участиков и гостей выставки Астана ЭКСПО

Об этом сегодня говорили в Минздраве на совещании с участием Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и заместителя акима г. Астана Ермека Аманшаева по вопросам подготовки медицинских организаций к международной выставке Астана ЭКСПО 2017. Выступая перед участниками совещания, Ермек Аманшаев проинформировал о том, что акиматом города принимаются все меры для обеспечения доступности и качества медицинских услуг участникам и гостям Выставки. В этой связи, утверждены штабы по организации оказания медицинской помощи, подготовлены списки стационаров, разработаны и утверждены Правила реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, Алгоритм реагирования при возникновении летальных случаев и Комплексный план по организации и проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий по санитарной охране территории города от завоза и распространения карантинных и особо опасных инфекций на период проведения Выставки. «Для оказания квалифицированной, специализированной медицинской помощи в городских стационарах дополнительно создано 390 резервных коек. В период проведения Выставки Городской станцией скорой медицинской помощи будет обеспечен выезд 105 санитарных автомашин, 10 машин будут находиться в резерве. В каждой бригаде имеется медицинский работник со знанием английского языка», - сообщил заместитель Акима города. Выступивший на совещании главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин отметил, что в рамках подготовки к Выставке ведется работа по 3 основным направлениям: по эпидемиологическому и санитарно-эпидемиологическому направлениям, а также по обеспечению радиационной, химической и биологической защиты. «По вопросам пищевой безопасности обследовано 238 ресторанов и кафе, 180 объектов торговли, в ходе которых были выявлены недостатки в плане материально-технической базы, нарушения требований санитарных правил по обеспечению безопасного питания. По 418 объектам приняты административные меры воздействия на 211 организаций, направлено 211 предписаний по устранению замечаний, из них исполнены 203, по неисполненным 8 предписаниям материалы направлены в межрайонный административный суд г. Астаны» - сказал Жандарбек Бекшин. Для обеспечения радиационной, химической и бактериологической защиты (далее - РХБЗ) населения в период проведения ЭКСПО создана объединенная бригада экстренной санитарно-противоэпидемической помощи, состоящая из 34 человек основного состава и 16 дублеров для выполнения координирующей роли в составе службы РХБЗ. По итогам совещания министр здравоохранения Елжан Биртанов обратил особое внимание на состояние медицинских учреждений, в т.ч. техническое и компетенцию медицинского персонала. С учетом всех высказанных предложений, были даны соответствующие поручения медицинским работникам столицы.