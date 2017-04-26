848 автомобилей ушло в утиль в Павлодарской области

«В прошлом году в качестве возмещения мы получали 30 тенге за килограмм переработанных колес автомобилей. Сегодня лоты, предлагаемые оператором РОП, дают 4 тенге за килограмм. Условия невыгодные, но мы будем участвовать в этом, иначе вообще ничего не получим», - сообщила abctv.kz представитель павлодарской компании ТОО «Inter Rubber Recycling» Мария Давыдова.

«Как пояснили в РОПе, 30 тенге поделили между переработчиками и теми, кто будет доставлять резину, то есть нам - 4 тенге, а за транспортировку - 26 тенге. Так что мы, скорее всего, будем заниматься и доставкой колес на предприятия. Такой вариант мы предусматривали, так как выхода другого нет», - уточняет представитель компании.

По ее словам, по итогам прошлого года павлодарская компания переработала 68 тонн резины при мощности предприятия 2 тыс. тонн. С начала года предприятие простаивает из-за отсутствия сырья. Запускать оборудование из-за нескольких килограммов, по мнению спикера, нецелесообразно. При этом сданные в утиль старые машины идут под пресс вместе с колесами.

К слову, павлодарцы, вложив в проект порядка 500 тыс. долларов, открыли завод по переработке авторезины производительностью 500-600 килограммов старой резины в час, или 2 тыс. тонн в год.

Автохлам

С ноября прошлого года в Павлодарской области в рамках программы по утилизации старых машин было сдано 848 единиц автотранспорта. «Жителям области выплачено более 127 млн тенге из республиканского бюджета. В день принимаем порядка семи машин. Самая старая машина, переданная на утилизацию, это «Москвич» 1948 года выпуска, самая «молодая» датируется 2007 годом», - сообщил региональный менеджер ТОО «Оператор РОП» Алпысбай Мусалин.

Как отмечает региональный менеджер, активность населения достаточно высокая. По данным представителя республиканского РОП Жомарта Рахымжана: «С момента запуска программы в 17 регионах Казахстана было принято 13 535 автомобилей, объем выплаченной компенсации составил более 2 млрд тенге. Среди них только 17 автомобилей были оценены в 48 тыс. тенге, остальные же прошли по первой категории, то есть за 150 тыс. тенге. Министерство энергетики РК планирует продлить программу по выкупу старых авто до конца 2017 года и повысить квоту до 40 тыс. автомобилей». По данным Комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана, на 1 сентября 2016 года в стране количество легковых автомобилей превысило 6,2 млн, причем в эту цифру входят и 2,3 млн машин, снятых с учета.

С марта по городам ездит специальный передвижной пресс для утилизации автомобилей. Он приезжает по мере накопления в пункте приема транспортных средств, превращая списанные машины в брикеты. Планируется, что спрессованный автохлам будут отправлять в Караганду на переработку. В начале года планировали, что старт переработке дадут в мае. Однако срок перенесли на июнь. К слову, региональный менеджер сообщил, что на будущем заводе полученный автохлам будет подлежать доразбору.

Да будет свет!

Кроме того, наконец, в Казахстане вводится механизм компенсирования сбора и переработки некоторых видов твердых бытовых отходов. Экибастузскому предпринимателю Владимиру Колесникову потребовался не один год, чтобы его идея утилизации ртутьсодержащих ламп освещения получила государственную поддержку. Год назад ему пришлось отказаться от контейнеров для сбора у населения ртутьсодержащих ламп в Павлодаре и Экибастузе из-за отсутствия бюджетного финансирования. Теперь же работа ТОО «ЭлектроТрансРеелто» может стать востребованной.

«РОП закупает контейнеры, передает их недропользователю, те - жилищно-коммунальному хозяйству, и уже последнее будет отдавать их на дальнейшее обслуживание и утилизацию отходов. В мае планируем ставить эти контейнеры. Сегодня мы работаем с Костанайской и Уральской областями. Никто финансировать этот проект не хотел, так что РОП подоспел вовремя. Если с лампами все понятно, то с батарейками вопрос мы буквально на днях поднимали, о необходимости поставить добавочно установку по утилизации батареек. Сейчас мы ищем такую возможность, ведем переговоры с учеными, что они нам могут предложить. В Казахстане на сегодня этот вид переработки отсутствует, как и цифра, сколько их накопилось. Что касается ламп, то в этом году в Павлодарской области планируем утилизировать 40 тыс. штук, год назад их было 20 тыс. Но реально должно дойти до 400 тыс. штук - такое количество закупают только госучреждения. Если взять население и другие предприятия, то по области эта цифра должна составлять до 1 млн штук в год. Наша установка рассчитана именно на такой объем утилизации в год. Сегодня с учетом других областей мы перерабатываем всего 400 тыс. штук», - рассказал abctv.kz директор предприятия.

Из 200 контейнеров, которые планируется закупить для области, 160 будет установлено в Павлодаре, остальные - в Аксу и Экибастузе. Причем, если потребуется, их количество может быть увеличено.

«Не простой вопрос сохранности контейнеров от вандалов, постараемся размещать там, где есть камеры наблюдения. Я понимаю, что вандализм первое время будет присутствовать. В Уральске у нас стоят контейнеры, мы их периодически поправляем. А вот в Кокшетау год стоят переполненные лампами контейнеры, и никто их не утилизирует. Мы будем выходить на природоохранную прокуратуру, чтобы навели порядок. Там их купили, поставили, и они просто стоят, никакого договора на утилизацию никто не заключал», - говорит Владимир Колесников.

По информации исполняющего обязанности заместителя управления недропользования Даулета Есмаганбетова, в области накоплено 6,5 млн тонн твердых бытовых отходов на 345 свалках, из которых 288 официально оформлены.

С 1 января 2016 года в Республике Казахстан, действует принцип расширенных обязательств производителей (импортеров) − (РОП).

Обязательства РОП распространяются в отношении продукции, включенной в Перечень, утверждаемый уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. С учетом предложений бизнес сообщества и в интересах населения (потребителей) предусмотрено поэтапное внедрение принципа РОП.