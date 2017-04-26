Близится к финальной стадии I Республиканская Спартакиада и XII Республиканский фестиваль «Жұлдызай»

В течение месяца по всей стране проходили отборы первого тура I Республиканской Спартакиады и XII Республиканского фестиваля детского творчества для детей с особыми потребностями «Жұлдызай».





В этом году впервые спартакиада для детей с особыми образовательными потребностями «Жұлдызай» проводится в масштабе всей республики. В 16 городах Казахстана состоялись отборочные туры и число участников первого тура Спартакиады достигло 1257 ребят, которые соревновались по 4 видам спорта: настольный теннис, мини-футбол, легкая атлетика и казахская спортивная игра «асық ату».





Наряду со спортивным праздником проводился отбор фестиваля детского творчества «Жұлдызай»: по его результатам количество принятых заявок в этом году превысило 7,5 тысяч школьников, а на сценических площадках первого тура выступили 2700 юных дарований. Отбор проходил по 6 номинациям: вокальное, жестовое, инструментальное исполнение, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.









Участница первого отборочного тура фестиваля «Жұлдызай» в Кызылорде Айзада Сауранбек, поделилась своей историей участия в конкурсе:





- Мне 12 лет. В фестивале «Жұлдызай» я участвую уже с 2015 года. В этом году я участвовала в номинации вокальное исполнении с песней «Желсіз түнде жарық ай». Это моя семья помогает мне всегда, благодаря их поддержке я готовлюсь каждый год. Поэтому хочу сказать всем родителям с детьми с ограниченными возможностями: будьте внимательны к развитию талантов ваших детей и обязательно отправляйте участвовать их в фестивале «Жұлдызай». И еще я очень хочу сказать своим сверстникам, которые сильно переживают из-за своей болезни. Никогда не думайте, что вы с ограниченными возможностями, наоборот, наши возможности здесь только раскрываются. Верьте в себя, свои силы и способности. Не забывайте, что главное не победа, а участие в фестивале.







