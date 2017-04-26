Абаев: Мы категорически против любого факта насилия в отношении человека

«Мы категорически против любого факта насилия в отношении человека, тем более журналиста, который выполняет свою профессиональную деятельность» - Абаев.

Министерство информации и коммуникации осуждает рукоприкладство, примененное к журналистам 31 канала во время концерта Димаша Кудайбергенова в Астане. Об этом сегодня заявил министр ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Мы категорически против любого факта насилия в отношении человека, тем более журналиста, который выполняет свою профессиональную деятельность. Мы будем просить максимально тщательного расследования по данному инциденту, и абсолютно уверен, по фактам мы обязательно доложим, - сказал Абаев.





- Если же со стороны журналиста было что-то сделано не так, в любом случае факт рукоприкладства мы осуждаем».





Абаев отметил, что тех, кто применил силу против журналистов ждет наказание в соответствии с законодательством РК. Также он порекомендовал написать соответствующее заявление в следственные органы.





Сегодня по данному инциденту высказался также министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов. Он пообещал разобраться с потасовкой, произошедшей на концерте Димаша Кудайбергена между охранниками концертного зала и представителями СМИ.





"Мы рассмотрим, я рассмотрю этот вопрос. Возьму на контроль", — сказал Касымов журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса в среду.





Татьяна Ковалева

Фото с сайта ic24.kz



