Основные риски платежного баланса уже реализовались

Михаил Максимов

Экономика Казахстана адаптировалась к низким ценам на нефть, показатели ненефтяного экспорта в натуральном выражении демонстрируют положительную динамику, а приток прямых иностранных инвестиций в 2016 году побил все исторические рекорды. Эти показатели отображаются в платежном балансе Казахстана - специальном отчете, в котором фиксируются движения денежных средств в страну и из нее.

О том, какие еще данные можно почерпнуть из платежного баланса страны, рассказал директор департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов.

- Акылжан Маликович, для начала - что такое платежный баланс и для чего он нужен?

- Платежный баланс - это важнейшее тождество международной макроэкономики, которое отражает все дисбалансы, существующие в национальной экономике и ее взаимоотношениях с остальным миром. Статистический отчет по платежному балансу в концентрированном и классифицированном виде включает в себя данные об экономических операциях между резидентами и нерезидентами в течение определенного периода времени.

Изучение данных платежного баланса дает ответы на такие важные вопросы, как соответствие валютного курса его фундаментальным значениям, наличие дисбаланса инвестиций и сбережений в экономике в целом, источники финансирования или причины утечки капиталов. Платежный баланс дает представление о макроэкономических задачах, которые необходимо решить государству не только в контексте внутренней экономики, но и принимая во внимание в целом позицию страны в мировой экономике и ее международные обязательства.

- Другими словами, это бухгалтерский баланс, но в масштабах целой страны?

- В каком-то смысле - да. Точнее будет сравнить с другим бухгалтерским отчетом - о движении денег. Платежный баланс включает в себя потоки реальных ресурсов (экспорт и импорт товаров и услуг) и потоки финансовых ресурсов, которые являются платой за приобретение или продажу реальных ресурсов либо независимых от них финансовых ресурсов.

В практических и аналитических целях наиболее важной частью платежного баланса является счет текущих операций, или так называемый текущий счет, который отражает операции с товарами, услугами и доходами. Это ключевое макроэкономическое понятие, отражающее, с одной стороны, потоки по внешнеэкономическим операциям, являющимся компонентами валового внутреннего продукта, а с другой - баланс внутренних инвестиций и сбережений. Говоря другими словами, баланс текущих операций показывает, живет ли страна «по своим валютным доходам».

- И как обстоят дела с валютными доходами у Казахстана?

- В период высоких цен на нефть, то есть с 2010 по 2014 год, текущий счет платежного баланса Казахстана складывался с профицитом. Так, в 2014 году положительное сальдо текущего счета составляло 6,1 миллиарда долларов США. Внешние факторы, обусловившие падение цен на экспортные товары Казахстана, оказали негативное влияние на показатели платежного баланса. Так, средняя стоимость нефти в 2016 году оставалась существенно ниже показателя 2015 года. Мировые цены на нефть сорта Brent в среднем за 2016 год составили 44 доллара за баррель, что на 16% ниже в сравнении с 2015 годом. Несмотря на положительную динамику мировых цен во второй половине прошедшего года, потребуется больше времени для восстановления платежного баланса от последствий 2014-2015 годов.

С падением цен на энергоносители и, соответственно, резким сокращением доходов от экспорта образовался дефицит счета текущих операций. В 2015 году дефицит текущего счета составил 5,1 миллиарда долларов, а в 2016 году он достиг 8,5 миллиарда долларов. В 2016 году стоимость нефтяного экспорта, включающего нефть, газовый конденсат, нефтепродукты и газ, сократилась на 28,2% (или на 8,6 миллиарда долларов). При этом ненефтяной экспорт Казахстана снизился всего на 568 миллионов долларов (или на 3,7%) и составил 14,8 миллиарда долларов. Его доля в общем экспорте выросла на 6,8% и составила 40,4%.

Следует отметить, что увеличение доли ненефтяного экспорта произошло не только за счет падения нефтяного экспорта. Почти две трети товаров ненефтяного экспорта показали рост физических объемов поставок. Ослабление тенге поддержало внешнюю конкурентоспособность отечественных товаров и позволило не только восстановить, но и увеличить физические объемы экспортных поставок.

- Обесценение тенге к доллару сделало импорт более дорогим. Как снизились его объемы?

- Импорт товаров тоже сокращался, но медленнее, что оказывало существенное давление на текущий счет. Наибольший эффект на сокращение потребления импорта и стабилизацию текущего счета оказал переход к свободно плавающему курсу тенге. Снижение импорта товаров наблюдается по основным торговым партнерам - в 2016 году импорт из России снизился на 13%, до 9,1 миллиарда долларов, а из Китая - на 28%, до 3,7 миллиарда долларов. Сокращение импорта из России связано в основном со снижением контрактных цен, а снижение объемов импорта из Китая происходило за счет сокращения как цен, так и количественного ввоза товаров.

По итогам 2016 года при снижении экспорта товаров относительно прошлого года на 19,8% импорт товаров снизился на 17,7%. Сокращение разрыва между темпами снижения экспорта и импорта позволило стабилизировать состояние торгового баланса, и на сегодня состояние платежного баланса показывает, что болезненный процесс адаптации экономики к условиям низких цен на нефть в основном завершен. Так, в IV квартале 2016 года в сравнении с III кварталом экспорт товаров вырос на 7,5%.

Существенный объем импорта инвестиционных товаров и связанных с инвестициями услуг обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. Вместе с тем, как правило, такие проекты реализуются при участии иностранных инвесторов, поэтому связанные с ними текущие расходы финансируются за счет привлеченных прямых иностранных инвестиций.

- Какова ситуация с притоком инвестиций в республику?

- В 2016 году зафиксирован рекордный показатель притока прямых иностранных инвестиций в размере 14,4 миллиарда долларов, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 3,1 миллиарда долларов. Основным направлением вложения этих инвестиций является финансирование крупных нефтегазовых проектов.

Следствием масштабного притока прямых иностранных инвестиций стал рост инвестиционных доходов прямых инвесторов-нерезидентов на 24,6%, до 10,9 миллиарда долларов. Однако доходы, выплачиваемые иностранным прямым инвесторам, статистически приводят к ухудшению текущего счета платежного баланса. Несмотря на то что более 60% доходов, подлежащих выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены ими на финансирование своих предприятий в Казахстане, в первую очередь в нефтегазовой сфере. В целом за 2016 год по финансовому счету (без учета операций с резервными активами Национального банка) чистый приток капитала составил порядка 8,7 миллиарда долларов - немного ниже предыдущего года.

Потоки по финансовому счету обеспечили полное покрытие сложившегося дефицита текущего счета, практически без расходования международных резервов Национального банка. На конец 2016 года золотовалютные резервы составляли 29,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем в 27,9 миллиарда долларов на начало года. Международные резервы Национального банка могут обеспечить финансирование казахстанского импорта товаров и услуг на протяжении более 9 месяцев, хотя минимальным сроком покрытия принято считать 3 месяца.

- Можно ли считать, что самый сложный период для платежного баланса уже позади?

- Да, основные риски платежного баланса, связанные с падением цен на нефть и девальвацией валют основных стран-партнеров, к моменту достижения минимума в ценах на нефть (20 января 2016 года) уже реализовались. Свободное плавание курса тенге и восстановление курсового паритета тенге к валютам наших соседей - торговых партнеров - ослабило давление на конкурентоспособность казахстанских производителей со стороны обменного курса, создало базу для остановки падения несырьевого экспорта и обеспечило выравнивание темпов сокращения экспорта и импорта.

По прогнозам Национального банка, ввиду положительной ценовой конъюнктуры на мировых товарных рынках и адаптации экономики к новой денежно-кредитной политике дефицит текущего счета будет стабильно уменьшаться. Значительный приток иностранного финансирования обеспечивается также за счет внешнего заимствования, которое в том числе привлекается государством и предприятиями с участием государства для модернизации экономики, развития инфраструктуры и поддержки бизнеса.

- Заимствования за рубежом приводят к увеличению внешнего долга Казахстана. Нет ли здесь рисков для стабильного развития экономики в будущем?

- Внешний долг Республики Казахстан на 31 декабря 2016 года составил 163,8 миллиарда долларов, сократившись в IV квартале 2016 года на 1,4 миллиарда долларов. Значительный объем внешнего долга Казахстана связан главным образом с реализацией в стране крупных, технически сложных проектов с длительным сроком окупаемости, финансировать которые отечественные инвесторы не в состоянии.

Так, например, 40% внешнего долга на 31 декабря 2016 года приходится на филиалы иностранных компаний, занимающиеся разработкой и добычей нефти и газа, в том числе в таких проектах, как разработка месторождений Кашаган и Карачаганак. Этим объясняется и существенная доля в структуре внешнего долга страны межфирменной задолженности, которая представляет собой обязательства перед аффилированными кредиторами - прямыми инвесторами, дочерними и сестринскими предприятиями. При этом межфирменная задолженность является наименее рисковой с точки зрения долговой устойчивости, так как аффилированные стороны заинтересованы в продолжении деятельности заемщика, а не в его дефолте.

Если говорить о рисках, связанных с внешним долгом, то на первый план выходят прямые и косвенные обязательства государства, исполнение которых влияет на налогово-бюджетную политику страны, а следовательно, на благосостояние граждан. По состоянию на 31 декабря 2016 года прямой государственный внешний долг Казахстана и внешний долг организаций, контролируемых государством (условный), составили 35,8 миллиарда долларов, или 26,8% к ВВП.

Сравнивая Казахстан со странами - партнерами по ЕАЭС, можно отметить, что хотя отношение внешнего долга к ВВП Казахстана выше, чем в России, Беларуси и Армении, однако в структуре внешнего долга данных стран больше половины занимает прямой и условный долг государства. Показатель внешнего долга к ВВП, отражая отношение долговых обязательств к ресурсам страны, тем не менее не дает исчерпывающей картины о рисках, связанных с внешним долгом. Здесь в первую очередь важны эффективность проектов, реализуемых за счет привлеченных средств, и их вклад в ускорение темпов экономического роста страны.