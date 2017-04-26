В предгорьях Алматы запретили строить дома выше 3 этажей

Решением внеочередной ХIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 3 марта 2017 года внесены изменения в План реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города Алматы, сообщает Zakon.kz.





В частности, в приложение 4 внесены следующие изменения: в части Ж-3 зона малоэтажной застройки (2-3 этажа) без участка, последний абзац изложить в следующей редакции:





Параметры зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, проспекта Саина, ул. Жандосова (от проспекта Саина до границы города) определить не более трех этажей плюс цокольный этаж для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от уровня земли и шириной не более пятнадцати метров, при размещении паркинга в подземной части ширину зданий принимать не более семнадцати метров (в широтном направлении) с меридианальным размещением зданий для пропуска воздушных потоков, за исключением строительства социально значимых объектов в сфере здравоохранения международного уровня в границах юго-восточнее проспекта Аль-Фараби, западнее улицы Байшешека, восточнее улицы Сыргабекова с высотой сооружений не более тридцати семи метров.





Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



