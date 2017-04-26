Назарбаев: Без духовного развития не получится реализовать программу модернизации РК

Без духовного развития Казахстана не получится реализовать программу «Модернизация 3.0.». Об этом сегодня в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации» во Дворце мира и согласия сказал Нурсултан Назарбаев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Экономические программы, как вы знаете, мы подготовили. Конституционные реформы мы планируем, расширяем полномочия всех ветвей власти. Без духовного развития мы не сможем обеспечить их реализацию. Ассамблея, являясь сердцем духовной сплоченности народа, должна находиться в гуще этих исторических деяний. Я уверен в этом» - сказал он.





При этом он отметил, что изменить общественное сознание — это самая сложная задача. И именно этому посвящена его статья «Взгляд в будущее: направление и модернизация общественного сознания».





«В этой статье я хотел обозначить облик казахстанца будущего, какого я вижу в будущем, - объяснил президент. - Во-первых, я посчитал, что это созидательная личность, конкурентоспособная в глобальном мире. Также этот человек должен быть на пике глобальных знаний, у которого культ образования имеет первостепенное значение».





Татьяна Ковалева, Астана