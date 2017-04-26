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Река Есиль вышла из берегов на 9 километров

26 апреля 2017, 16:24

Наибольший разлив приходится на аул Бесколь и Кожевенный завод.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов вместе с членами оперативного штаба совершили облет территории Петропавловска и Кызылжарского района. В ходе которого была исследована площадь распространения воды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В летнее время ширина реки Есиль достигает максимум 50 метров. Как показал обзор территории, сегодня пойма водоема составила около 10 км, уровень воды поднялся на 9 метров. При этом, наибольший разлив приходится на аул Бесколь и Кожевенный завод.


«Со вчерашнего дня объявлен режим ЧС по Петропавловску, сегодня мы объявляем ЧС по Кызылжарскому району. Уровень воды за прошедшие сутки на реке Есиль поднялся на 34 см. По области в 171 дом зашла вода, на дворовые территории - намного больше. Подтопленные дома расположены в районе Кожевенного завода, Заречного поселка и в Кызылжарском районе», - прокомментировал ситуацию аким области Кумар Аксакалов.


Также глава региона отметил, что эвакуация населения продолжается, спасательные работы проходят в ночное время. Предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы никто не пострадал.

«Мы сегодня еще ждем притока воды по реке Есиль. Как только этот приток прекратится, будем перекрывать те участки, где вода зашла в поселки. Будем усилено откачивать воду. Вся техника будет задействована в этом направлении», - резюмировал Кумар Иргибаевич.

Фото: акимат СКО

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