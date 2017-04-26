Назарбаев на сессии АНК: Я признаюсь встречаться и выступать перед вами мне особенно приятно

Нурсултан Назарбаев, в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие - основа модернизации», признался, что выступать перед такой аудиторией ему особенно приятно, передает корреспондент Zakon.kz.

«В ходе моей работы многолетней деятельности, как руководитель разных уровней в стране, мне приходится много выступать, как вы знаете, много говорить перед разной аудиторией, - сказал он. - Я сегодня честно признаюсь, что встречаться с вами, выступать перед вами для меня особенно приятно, потому что вы, члены Ассамблеи, самый благодарный слушатель. Я чувствую единение с вами, что вы поддерживаете меня и живу вашими чаяниями».

«Я могу добавить, не обижая нашу культурную элиту, что самая лучшая музыка и концерт для меня, когда выступают культурные центры, - продолжил президент. - Конечно, высокая музыка у нас есть. У нас есть опера и балет. Это приобретенное. Этим надо заниматься и любить. А вот то, что народное - это от земли, наше кровное, впитанное молоком матери, музыка нашей земли, разных этносов. Наша Ассамблея, я считаю - это великое творение нашей независимости. Я рад с вами встречаться».

В работе XXV сессии принимают участие более 1 500 человек. В их числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов Казахстана, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректора ВУЗов, дипломатические миссии иностранных государств, представители научной, творческой интеллигенции и СМИ. В завершение сессии состоится торжественный концерт.

Татьяна Ковалева