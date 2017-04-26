Первая партия Мактааральской капусты отправлена в Россию

Общий объем ранних посевов овощных культур в районе в этом году составляет 996 га, из них на 780 га занимает капуста.

В Мактааральском районе Южно-Казахстанской области начался сезон сбора урожая капусты. На сегодня в посевных угодьях уже создано 58 бригад, в которых более 900 рабочих приступили к уборке урожая , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Первая партия продукции отправляется в различные регионы нашей страны, а также в Беларусь и Россию. В ходе информационного тура, организованный пресс-службой акима Южно-Казахстанской области, представители СМИ стали свидетелями весеннего сезона сбора капусты, высаженный дехканами сельского округа Атамекен.









Общий объем ранних посевов овощных культур в районе в этом году составляет 996 га, из них на 780 га занимает капуста. В основном дехкане посадили капусту сорта нидерландский пандион, вес которых не превышает 1-1,5 кг. Данный вид продукции пользуется спросом у россиян и европейцев.









Если первоначально один килограмм капусты продавался за 230 тенге, то сейчас стоимость составляет 130 тенге.





«В этом году мы начали засеивать капусту с 8-го февраля. Возделываемую культуру обрамляют двухслойной клеёнкой, которая созревает в течение 2 месяцев. Данная культура требует ухода и заботы. На сегодняшний мы получаем 25-30 тонн продукции с каждого гектара», - говорит председатель крестьянского хозяйства «Серпін» Сырым Батманов.









В целом, в текущем году на 17 тыс.га посажены различные сельскохозяйственные культуры. Среди них на 136 га - пшеница, 2500 га-хлопок, подсолнечник - 44 га, кукуруза на силос-29,5 га, кукуруза на зерно-553 га, картофель -19 га, люцерна-1025 га, дыни, арбузы - 11714, садовые и виноград- 62 га.





Стоит отметить, что мактааральские крестьяне продолжают весенне-полевые работы. В ближайшее время 13 884 гектаров планируется засеять бобовыми культурами, более 80 тысяч гектаров – техническими культурами, 34 тыс. гектаров – бахчевыми и овощными культурами.



